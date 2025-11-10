ยิงสนั่นแม่อายอีก! คาราวานแบกเป้ยานรกสาดกระสุนใส่ทหารพราน จนต้องยิงปะทะ-ยึดยาบ้าอีก 3 เป้

เชียงใหม่ - เสียงปืนดังสนั่นชายแดนแม่อายตอนเช้ามืดอีก..ทหารพรานลาดตระเวนตามเบาะแสการข่าว เจอคาราวานแบกเป้เข้าช่องทางธรรมชาติแต่เช้า แค่ส่งสัญญาณขอตรวจโดนสาดกระสุนใส่ทันทีจนเกิดการปะทะกันเดือด ก่อนยึดยาบ้าได้อีก 3 เป้ เผยจาก 1 ตุลาฯ ปะทะขบวนการขนยา 9 ครั้ง วิสามัญแล้ว 8 ศพ
วันนี้ (10 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหารพรานบก.ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางชายแดน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ร.อ.ฤทธิชัย สุนทร ผบ.ร้อย.3201 จึงนำกำลังพลออกทำการลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้น
ต่อมาเวลา 06.00 น. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจตราไปถึงช่องทางธรรมชาติ พื้นที่บ้านนามะอื้น หมู่ 14 ต.แม่อาย อ.แม่อาย พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-8 คน สะพายกระเป๋าเป้ดัดแปลงไว้ด้านหลัง เดินผ่านเข้ามาในพื้นที่วางกำลัง เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น
แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อน จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ 5 นาที ผลการปะทะเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัยทุกนาย แต่เนื่องจากยังมืดและไม่สามารถตรวจการณ์ชัดเจนได้ จึงได้วางกำลังคุมพื้นที่ไว้ก่อน
กระทั่ง พ.อ.กิตติ นาใจ ผบ.บก.ควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง นำกำลังเข้าสนับสนุนพร้อมกับชุดสกัดกั้นที่ 2 นบ.ยส.35 ฝ่ายการข่าวกองกำลังผาเมือง พร้อมส่วนราชการฝ่ายปกครอง สภ.แม่อาย ร้อย.ตชด.334 เข้าไปตรวจสอบ
เบื้องต้นไม่พบศพกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด คาดว่าได้รับบาดเจ็บหนีรอดเพราะชำนาญพื้นที่ แต่พบปลอกกระสุนขนาด 7.62 จำนวน 2 ปลอก ปลอกกระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 2 ปลอก ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 3 เป้ จำนวนประมาณ 300,000 เม็ด แบ่งได้ดังนี้ เป้ที่ 1 สัญลักษณ์ Y1 ประมาณ 100,000 เม็ด เป้ที่ 2 สัญลักษณ์ Y1 ประมาณ 100,000 เม็ด เป้ที่ 3 สัญลักษณ์ 999 ประมาณ 100,000 เม็ด ทางชุดปฏิบัติการจะได้นำส่งพนักงานสอน สภ.แม่อายเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป
รายงานข่าวจากกองกำลังผาเมืองระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทหารสามารถสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้จำนวน 60 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 69 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 36,953,549 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม, ไอซ์ 845 กิโลกรัม และฝิ่น 1.54 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มขบวนการ จำนวน 9 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 6,389.3 ล้านบาท (6,389,318,330 บาท)