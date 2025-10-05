ดับอีกศพ!แก๊งยานรกแบกเป้เข้าชายแดนเชียงดาว-ยิงทหารไทย เจอวิสามัญคาที่

เชียงใหม่ - ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะเดือด..แก๊งยานรกแบกเป้สะพายปืนเข้าช่องทางธรรมชาติชายแดนเชียงดาว-ยิงใส่ทหารไทย เจอวิสามัญดับคาที่ 1 ศพ-ยึดยาบ้าอีก 2 เป้ 400,000 เม็ด
พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง หลังกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด มีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทย ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน
กระทั่งคืนที่ผ่านมา(4 ต.ค.) ขณะกำลังพลกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว พบบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 4 – 5 คน แบกกระสอบเป้ดัดแปลงสะพายหลัง จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น
แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการปะทะ ประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืน-กำลังพลทุกนายปลอดภัย จึงได้วางกำลังเข้าควบคุม และตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นพบกลุ่มขบวนการ เสียชีวิต 1 ศพ ตรวจพบกระสอบเป้ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 2 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 400,000 เม็ด
หลังจากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับ สถานีตำรวจภูธรนาหวาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป