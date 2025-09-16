ทหารผาเมืองปะทะเดือดแก๊งขนยาปูนะ-แม่ฟ้าหลวง ยึดยานรกอีกกว่า 4 ล้านเม็ด

เชียงราย - เสียงปืนดังสนั่น แก๊งยานรกขนไม่มีพัก..ล่าสุดทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก ลาดตระเวนพบขบวนคาราวานแบกเป้ข้ามพรมแดนแม่ปูนะ ถิ่นที่อยู่ลาหู่เมียนมา เข้าแม่ฟ้าหลวง แค่ส่งสัญญาณขอตรวจก็โดนสาดกระสุนใส่ เจอยิงตอบโต้จนทิ้งเป้ยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด เผ่นป่าราบ
วันนี้ (16 ก.ย.) ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้ยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก หลังจาก ร้อย.ม.1 ร่วมกับ ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก ได้นำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กระทั่งค่ำ ขณะตรวจตราไปถึงบริเวณช่องทางปูนะ 2 หมู่บ้านปูนะ หมู่ 4 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยมากถึง 15-20 คน พากันแบกกระสอบฟางผ่านป่าเขาเข้ามาในเขตฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ให้สัญญาณเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัย ส่วนคนร้ายหลบหนีเข้าป่าไปได้ แต่ได้ทิ้งสัมภาระที่แบกมาเป็นกระสอบฟางตกกระจัดกระจายตามแนวป่าจำนวน 15 ใบ แต่ละใบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าเอาไว้ใบละประมา 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 4,298,000 เม็ด จึงได้ยึดและนำไปเก็บไว้เป็นของกลาง พร้อมประสาน สภ.แม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรวมทั้งวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไป
สำหรับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านปูนะเป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชันในรัฐฉานตะวันออก เป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน นอกเขตป่ามีถนนที่เชื่อมจากทั้งฝั่งบ้านเอดิและเชื่อมไปทาง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา รวมทั้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสามารถเชื่อมไปทางเมืองกาน-เมืองตูม และเข้าสู่เขตปกครองพิเศษที่ 2 (สหรัฐว้า) ได้