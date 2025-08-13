ยิงสนั่นน้ำรวก! ทหารผาเมืองปะทะแก๊งยานรกขนเข้าไทย ยึดยาบ้าเกือบ 3 ล้าน

เชียงราย - เสียงปืนสนั่นน้ำรวกกลางดึกอีก..ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตากได้เบาะแส-จัดกำลังซุ่มสกัด เจอคาราวานยานรกลอบขนข้ามน้ำเข้าไทยกลางดึก พอเห็น จนท.แสดงตัวยิงใส่แล้วหนีทันที จนต้องสาดกระสุนโต้ ก่อนยึดยาบ้าได้เกือบ 3,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.4 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมืองได้นำกำลังออกปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจบริเวณท่าข้ามธรรมชาติติดแม่น้ำรวกชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่บ้านศรีชัยภูมิ หมู่ 10 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย คืนที่ผ่านมา 12-13 ส.ค. 68 เนื่องจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ฝั่งไทยบริเวณพื้นที่ท่าข้ามดังกล่าว
กระทั่งเวลาประมาณ 21.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำนวน 2-4 คน พยายามลักลอบนำสิ่งของต้องสงสัยขนลงเรือเล็กจากฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ข้ามแม่น้ำมายังฝั่งไทยบริเวณใกล้จุดเฝ้าตรวจ
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น กลุ่มดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นประมาณ 5 นาที
หลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้ทำการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบบริเวณ พบกระสอบวางอยู่ริมฝั่งจำนวน 14 ใบ เมื่อเปิดดูภายในพบเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) ใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 2,800,000 เม็ด ส่วนคนร้ายหลบหนีข้ามฝั่งไปได้
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่ง สภ.เกาะช้าง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป