วิสามัญอีกศพ!คาราวานยานรกขนมาเป็นกองร้อย ทหารผาเมืองยิงสกัดเดือด ยึดยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - ชุดลาดตระเวนทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง..เจอคาราวานยานรก มากันเป็นกองร้อย ลอบเข้าช่องทางปางตอง ชายแดนฝาง แถมยิงใส่ จนท. จนเกิดการปะทะเดือด ก่อนเผ่านกลับข้ามแดน พบโดนวิสามัญดับ 1 ศพ พร้อมยาบ้า 42 เป้ รวมไม่ต่ำกว่า 4,200,000 เม็ด
วันนี้ (15 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง นำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อลาดตระเวนไปถึงบริเวณช่องทางปางตอง พื้นที่หมู่บ้านหนองเต่า หมู่ 10 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง เมื่อ 07.00 น.ได้ตรวจพบคนกลุ่มใหญ่เดินมาเป็นขบวนกว่า 30-40 คน พร้อมสัมภาระบนหลังเดินลัดเลาะป่าเขาเข้ามายังฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญานและแสดงตัวเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบ แต่ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าวกลับพากันแตกตื่น หลบหนี โดยส่วนหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที
เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณจุดปะทะพบข้อสอบฟางตกอยู่ตามแนวป่าจำนวน 42 เป้ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละ 100,000 เม็ด รวมของกลางทั้งหมดประมาณ 4,200,000 เม็ด ปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ศพ ที่เหลืออาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบตามขั้นตอนรวมทั้งวางกำลังอย่างเข้มงวดต่อไป
สำหรับชายแดนไทย-เมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของ บก.ยุทธวิธีที่ 2 กองทัพเมียนมา และทหารว้าจากเขตปกครองพิเศษที่ 2 (สหรัฐว้า) เขตทหารที่ 171 ที่วางกำลังเอาไว้อย่างน้อย 2 กองพลน้อย
แต่กลุ่มขบวนการขนยาเสพติดก็ขนของกลางผ่านแนวดังกล่าวมาได้หลายครั้ง โดยมีรายงานว่ามีการขนจากแหล่งผลิตในเขตว้าแล้วนำไปพักไว้ที่บ้านห้วยฮะ-บ้านเปียงสา ก่อนจะลักลอบขนผ่านดอยห้วยฮะ ดอยแหลม เขาหัวโล้น อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และจุดอื่นๆ เข้าสู่ประเทศไทย.