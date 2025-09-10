(คลิป)ยิงปะทะ 53 ระลอก-เป่าดับแล้ว 34 ศพ! กกล.ผาเมืองเผยสถิติสกัดยานรกค่ากว่า 3.6 หมื่นล้าน

เชียงใหม่/เชียงราย - กองกำลังผาเมืองเผยสถิติสกัดยานรกทะลักเข้าชายแดนภาคเหนือ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 68..ยิงปะทะแล้ว 53 ครั้ง วิสามัญดับแล้ว 34 ศพ ยึดยาเสพติดทั้งยาบ้า เฮโรอีน ไอซ์ ฝิ่น เคตามีน ก่อนหลุดเข้าทำลายเศรษฐกิจไทยคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 36,000 ล้าน
กองกำลังผาเมืองรายงานผลปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบชายแดนภาคเหนือ ห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบันก่อนสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน 68 สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 328 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 457 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 175,047,712 เม็ด, เฮโรอีน 158.7 กิโลกรัม, ไอซ์ 8,892 กิโลกรัม, ฝิ่น 97 กก. และเคตามีน 696 กิโลกรัม จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 53 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 34 ราย
หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 36,009 ล้านบาท
ล่าสุดชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากที่ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางชายแดนไทย-เมียนมา บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 8-10 คน แบกเป้เดินเท้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศกลางดึก 8 ก.ย.ที่ผ่านมา
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที หลังปะทะ จนท.ทหารทุกนายปลอดภัย จึงได้จัดกำลังพล 2 ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ ก่อนเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุในวันรุ่งขึ้น (9 ก.ย.) ไม่พบกลุ่มขบวนการ
จากการตรวจสอบภายในกระสอบดัดแปลง พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 10 กระสอบ กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมประมาณ 2,000,000 เม็ด
พ.อ.กิตติ นาใจ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ที่ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.กิดากร จันทรา ผบ.กองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าตรวจสอบของกลางยาเสพติด จากนั้นจึงได้นำของกลางส่งให้ สภ.แม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
เบื้องต้นคาดว่ากลุ่มขบวนการขนยาเสพติดอาศัยสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา โดยคาดการณ์ว่ากำลังทหารจะถูกระดมไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงลักลอบขนส่งยาเสพติดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น พล.ต.กิดากร ผบ.กองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป