เลขาธิการ ป.ป.ส.ลงพื้นที่ชายแดนเหนือตรวจเยี่ยมให้กำลัง จนท.ปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด จ่อหนุนงบทำงาน63ล.

เชียงใหม่ – เลขาธิการ ป.ป.ส.นำทีมลงพื้นที่ชายแดนภาคเหนือที่เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด หลังเกิดเหตุปะทะต่อเนื่อง 13 ครั้ง ปลิดชีพขบวนการ 21 ศพ ยึดยาบ้ากว่า 23 ล้านเม็ด เผยจ่อเพิ่มงบประมาณเพิ่มจากเดิม 40 ล้านบาท เป็น 63 ล้านบาท สนับสนุน นบ.ยส.35 ซีลชายแดน ในปีงบประมาณ 2569
วันนี้(19 ส.ค.68)ที่กองบังคับการควบคุมผาดำฯ ฐานปฏิบัติการบ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) พร้อมด้วยพลโทกิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พลโทกาจน์ กอรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ นายธันวา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พันเอก มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หลังเกิดเหตุปะทะอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่ห้วงเดือนพฤษภาคม 2568 ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จำนวน 13 ครั้ง เป็นเหตุการณ์สำคัญ 10 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิตรวม 21 ศพ ยึดยาบ้ารวม 23,544,000 เม็ดไอซ์ 58 กิโลกรัม ฝิ่นดิบ 20.8 กิโลกรัม และยาเสพติดอื่นอีกจำนวนหนึ่ง
ทั้งนี้เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า ปีนี้ทหารเกิดการปะทะกับคาราวาน ลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณแนวชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ถึงปัจจุบัน มากถึง 10 ครั้ง ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 21 ราย ยึดยาบ้าได้มากถึง 25 ล้านเม็ด และขณะนี้ได้มีการประสาน ไปยังรัฐบาลจีน ที่มีอิทธิพล กับกลุ่มว้าและเมียนมา ให้ช่วยจับกุม นาย วีระ หมื่นจะดา ลูกเขย พันเอก จะลอโบ่ ผู้นำกองกำลังติดอาวุธกลุ่มมูเซอ ที่อยู่ในพื้นที่เขตอิทธิพลว้า ซึ่งนายวีระ มีหมายจับของไทย เป็นคนสั่งการ ในการลำเลียงยาเสพติด จากกลุ่มว้า เข้ามาในประเทศ และหากจับกุมนายวีระได้ ก็จะทำให้ยาเสพติดลดลงโดยที่ผ่านมา นายวีระจะให้คาราวาน ลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากนอกประเทศ เข้ามาทางชายแดน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นใน ซึ่งนายวีระ มีค่าหัว 1 ล้านบาท ขณะเดียวกันปีนี้ทาง ป.ป.ส.ได้ขอเพิ่มงบประมาณ ในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด แนวชายแดนภาคเหนือจากรัฐบาล ให้กับ หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส. 35 เพื่อชีลชายแดน เบื้องต้นเพิ่มจากปีงบประมาณ 2566-2567 จาก 40 ล้านบาท เพิ่มเป็น 63 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2569 หรืออีก 23 ล้านบาท
สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจำแนกตามหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จำนวน 5 ครั้ง
1.วันที่ 5 มิถุนายน 68 กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 501 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ บริเวณช่องทางผาบ่อง บ้านป่ากล้วย ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 1 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 200,000 เม็ด ฝิ่นดิบ 20.8 กิโลกรัม และอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง ดำเนินการตามกฎหมาย
2.วันที่ 13 มิถุนายน 2568 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 501 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และ ได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 6 - 8 คน บริเวณช่องทางเขาหัวนก บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 4 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 400,000 เม็ด เฮโรอีน 360 กรัม ยาอี 27 เม็ด และฝิ่นดิบ 12 กรัม นอกจากนี้ยังมีอาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน และอาวุธปืนพก 1 กระบอก นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง ดำเนินการตามกฎหมาย
3.วันที่ 20 มิถุนายน 2568 กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 501 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 6 - 8 คน บริเวณบ้านหนองเต่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 2 ศพ และยึดยาบ้าได้ 400,000 เม็ด และอาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง ดำเนินการตามกฎหมาย
4.วันที่ 2 สิงหาคม 2568 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 6 – 8 คน บริเวณเส้นทางแยกบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิตจำนวน 5 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 1,354,000 เม็ดอาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์จำนวน 1 กระบอก และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง ดำเนินการตามกฎหมาย
5.วันที่ 15 สิงหาคม 2568 กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 3207 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 30 – 40 คน บริเวณเส้นทางสันผักหวาน บ้านหนองเต่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิตจำนวน 1 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 4,200,000 เม็ด อาวุธปืนยาว จำนวน 1 กระบอก นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จำนวน 3 ครั้ง
1.วันที่ 6 มิถุนายน 2568 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 15 – 20 คน บริเวณบ้านปางหนุนพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 1 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 4,200,000 เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการตามกฎหมาย
2.วันที่ 20 มิถุนายน 2568 กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 504 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 15 – 20 คน บริเวณช่องทางบ้านม้งเก้าหลัง 5 บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 2 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 4,000,000 เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
3.วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 504 และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 25 – 30 คน บริเวณบ้านป่าซางนาเงิน ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิตจำนวน 2 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 7,790,000 เม็ด ไอซ์จำนวน 58 กิโลกรัม ลูกระเบิดขว้างจำนวน 1 ลูก ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก โทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง วิทยุสื่อสาร (ICOM) จำนวน 3 เครื่อง และรถกระบะจำนวน 1 คัน นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการตามกฎหมาย
กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง
1.วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 กองร้อยทหารพรานที่ 3207 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 501 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้เกิดการปะทะกับกลุ่มขบวนการฯประมาณ 5 – 8 คน บริเวณบ้านดอยแหลม หมู่ที่ 13 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หลังเหตุการณ์สงบ ตรวจพบกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 2 ศพ และกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 5 ใบ ภายในบรรจุยาบ้ารวมจำนวน 500,000 เม็ด พร้อมด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก จึงได้ทำการตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อาย ดำเนินการตามกฎหมาย
2.วันที่ 28 มิถุนายน 2568 กองร้อยทหารพรานที่ 3209 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 503 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ ประมาณ 4 – 6 คน บริเวณบ้านนามะอื้น หมู่ที่ 14 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการปะทะกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต จำนวน 1 ศพ และยึดยาบ้าได้จำนวน 500,000 เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อาย ดำเนินการตามกฎหมาย
โดยจากเหตุปะทะข้างต้นไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล รับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ปะทะ และสถานการณ์ลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. ยังคงเน้นย้ำว่า ขวัญกำลังใจเป็นกำลังรบที่ไม่ที่ตัวตนแต่ทรงอนุภาพ จึงได้เดินทางมาให้กำลังใจและมอบของบำรุงขวัญด้วยตนเอง และยังย้ำว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้สนับสนุนเครื่องมือพิเศษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดให้ดียิ่งขึ้น