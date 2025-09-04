เผลอไม่ได้! ทหารม้าสกัดทัพมดควบมอ’ไซค์ขนยานรกออกชายแดนฝางกลางดึกเป็นแสนเม็ด

เชียงใหม่ - เผลอเป็นไม่ได้..ทหารหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพวางกำลังตั้งจุดตรวจบนเส้นทางชายแดนฝาง เจอมอเตอร์ไซค์ขนกระสอบกลางดึก แต่พอเห็น จนท.รีบทิ้งของเผ่นแน่บ ตรวจพบยาบ้าเป็นแสนเม็ด
หลังจาก พล.ต.กิดากร จันทรา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยทหารในสังกัดกองกำลังผาเมือง สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย "Seal Stop Safe" ของรัฐบาล รวมถึงผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เนื่องจากห้วงที่ผ่านมาพบเบาะแสกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านชายแดน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไม่หยุด
กระทั่งเวลา 23.30 น.ที่ผ่านมา (3 ก.ย. 68) ระหว่างชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ทำการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณบ้านหนองเต่า ต.ม่อนปีน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์ขนกระสอบสีขาววางอยู่ด้านหน้า ขี่มาตามถนนสาธารณะจากบ้านป่าคา-บ้านหนองเต่า จึงได้ทำการเรียกตรวจ
แต่ปรากฏว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เห็นเจ้าหน้าที่ได้ทิ้งกระสอบสีขาวไว้แล้วหลบหนี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 100,000 เม็ด จึงตรวจยึดเอาไว้
ต่อมา พล.ต.กิดากรมอบหมายให้ พ.อ.ฐานพัฒน์ แสงนาค รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าว จากนั้นจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลานบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน กองกำลังผาเมือง 0-5321-1054 ต่อ 12 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ 0-5311-4804 เพื่อสกัดกั้นปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด