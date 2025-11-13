ทหารปะทะคาราวานยานรก ติดเขตอาข่า-มูเซอท่าขี้เหล็ก ยึดยาเครือข่ายบ้านสามปีอีกล้านเม็ด

เชียงราย - เสียงปืนดังสนั่นกลางดึก ได้ยินถึงตัวเมืองแม่สาย..ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตากปะทะคาราวานยาเสพติด พรมแดนติดเขตอิทธิพลอาข่า เชื่อมต่อมูเซอท่าขี้เหล็ก พบแบกเป้เข้าไทยกลางดึก ยึดยาบ้าคาดของเครือข่าย “บ้านสามปี” อีก 1,000,000 เม็ด
วันนี้ (13 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านหมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลังจัดชุดลาดตระเวนป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติดบริเวณชายแดนหมู่บ้านห้วยน้ำริน คืนที่ผ่านมา
กระทั่งกลางดึกได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 5-6 คน พากันสะพายกระสอบดัดแปลงเดินเข้ามาในฝั่งไทย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ 10 นาที เสียงปืนได้ยินอย่างชัดเจนเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแม่สายมากนัก
สิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัย แต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่เอาไว้ กระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น.วันนี้จึงนำกำลังเข้าไปตรวจสอบจุดปะทะ ซึ่งไม่พบคนร้ายอยู่คาดว่าหลบหนีข้ามฝั่งไปหลังการยิงปะทะ
แต่กลุ่มคนดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบฟางดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้เอาไว้บริเวณจุดปะทะเบื้องต้น 5 กระสอบ เมื่อเปิดดูในแต่ละใบพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ที่ห่อประทับตรา 999 สีน้ำเงิน กระสอบละ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 1,000,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขยายผลตามกฎหมาย
สำหรับฝั่งตรงกันข้ามหมู่บ้านห้วยน้ำรินคือบ้านสามปี จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นชายแดนที่ติดต่อกับเขตอิทธิพลของกลุ่มมูเซอท่าขี้เหล็ก ซึ่งมักนำยาเสพติดจากแหล่งผลิตในเขตว้าลักลอบเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา ด้านบ้านผาหมี-ห้วยน้ำริน-ด่านฯพรมแดนแม่สาย ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองมีการวางกำลังสกัดกั้นและสามารถสกัดได้อยู่หลายครั้ง