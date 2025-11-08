รวบพม่าแบกไอซ์ข้ามแดนเป็นขบวน เจอ ฉก.ทัพเจ้าตาก ทิ้งของหนีกันกระเจิง

เชียงราย - ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ไล่กวดกลางดึก..แก๊งขนไอซ์ข้ามชายแดนแม่สายเป็นขบวน พอเจอทหารลาดตระเวน พากันทิ้งของเผ่นกันกระเจิง โดยรวบคาทุ่งนา 1 อีก 3-4 หนีได้
วันนี้ (8 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้จำนวน 4 กระสอบ หลังจากกลางดึกระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย.นี้ เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งมีแม่น้ำรวกเป็นเส้นเขตแดน
เมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปถึงพื้นที่หมู่บ้านป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเป็นชายจำนวนประมาณ 4-5 คน แบกกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้ไว้ที่หลังพากันเดินเลาะริมฝั่งแม่น้ำรวกเข้าไปทางทุ่งนาฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะเข้าไปทำการตรวจค้นแต่ปรากฎกลุ่มคนกลุ่มดังกล่าวกลับพากันทิ้งสัมภาระเป็นกระสอบแล้ววิ่งหลบหนีไปตามทุ่งนาท่ามกลางความมืด แต่เจ้าหน้าที่ได้วิ่งไล่ติดตามและสามารถควบคุมตัวได้จำนวน 1 คน ตรวจสอบพบเป็นชาวเมียนมาชื่อนายตาล อายุ 23 ปี ส่วนที่เหลืออีก 3-4 คนวิ่งหลบหนีข้ามฝั่งไปได้
ตรวจสอบกระสอบฟางที่ถูกทิ้งอยู่ตามทุ่งนารวม 4 ใบ ภายในเบื้องต้นพบบรรจุยาเสพติดประเภทไอซ์รวมน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม จึงได้จับกุมต้วชายชาวเมียนมาคนดังกล่าวเอไว้ พร้อมนำของกลางส่ง สภ.เกาะช้าง เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย
สำหรับพื้นที่ ต.เกาะช้าง อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งติดต่อกับเขตเมืองท่าขี้เหล็กและที่ผ่านมาขบวนการค้ายาเสพติดใช้ตัวเมืองในการลักลอบพักยาเสพติดโดยเฉพาะไอซ์ เพื่อรอขนเข้าสู่ประเทศไทยจนถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาปราบปรามได้หลายครั้ง ทั้งนี้กลุ่มขบวนการยังอาศัยแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกที่ไม่กว้างมากนักในการลักลอบข้ามฝั่ง ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองได้วางกำลังสกัดกั้นเอาไว้อย่างเข้มงวด.