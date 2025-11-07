ยิงสนั่นดอยผาหมี!ทหารสกัดคาราวานยานรก ยึดยาบ้ากว่า 7 ล้าน จับอาข่าขับปาเจโร่ปริศนาเข้าจุดปะทะซ้ำ

เชียงราย – เสียงปืนดังสนั่นดอยผาหมี..ทหาร บก.ผาแด่น ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนเจอกองคาราวานยานรก แบกเป้ข้ามแดนเข้าไทยห้วงเทศกาลลอยกระทง จนเกิดปะทะเดือด ก่อนคนร้ายทิ้งของกลางหนีกลางความมืด เบื้องต้นพบยาบ้าเกลื่อน 30 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 7,200,000 เม็ด-รวบอาข่าหนุ่มขับปาเจโร่ปริศนาเข้าจุดเกิดเหตุซ้ำ
วันนี้ (7 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ผาแด่น ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้เข้าตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวนมาก บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ฝั่งตรงข้ามบ้านสามปี จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในประเทศเมียนมา
หลังกำลังพลประจำ บก.ผาแด่น ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ..2564 กระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 30 - 35 คน เดินมาตามเส้นทางของป่าเขาจากประเทศเมียนมาข้ามมายังฝั่งไทย กลางความมืดคืนที่ผ่านมา(6 พ.ย.) โดยแต่ละคนสะพายกระสอบเป้ดัดแปลงเอาไว้ที่หลังด้วย
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 15 นาที เมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนฝ่ายคนร้ายได้ล่าถอยกลับเข้าป่าไปโดยไม่ทราบความสูญเสีย
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบจุดปะทะพบกระสอบฟางตกกระจายอยู่ตามป่าจำนวนประมาณ 30 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้ารวมกันจำนวนประมาณ 7,200,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมกับเสริมกำลังเข้าควบคุมพื้นที่
กระทั่งเวลาประมาณ 22.30 น.(6 พ.ย.)ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย เป็นรถมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีดำ ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับเข้าไปยังบริเวณจุดปะทะโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปควบคุมตัวคนขับซึ่งเดินทางไปคนเดียว ทราบชื่อต่อมาคือนายสุรพัฒน์ อายุ 19 ปี เป็นหนุ่มชาติพันธุ์อาข่า เมื่อตรวจหมายเลขแผ่นป้ายทะเบียนรถ ก็พบว่าไม่ตรงกับตัวรถอีกด้วย เจ้าหน้าที่ทหารจึงนำตัวผู้ต้องสงสัยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย เพื่อสอบปากคำทันที
ด้าน พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่การปะทะและตรวจยึดของกลางยาเสพติดทั้งหมดส่ง สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย.