หนุ่มพังตู้เสื้อผ้าเป็นฟืน! ตั้งครัวดัดแปลงช่วยกันประทังชีวิต กลางวิกฤตน้ำท่วมหนักสงขลา

ท่ามกลางน้ำท่วมสูง–ไฟฟ้าถูกตัด หนุ่มในตึกต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด พังตู้เสื้อผ้าเก่ามาทำฟืน จุดเตาชั่วคราวประกอบอาหารช่วยกันในชุมชน ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ ชี้นี่คือ “ภาพสะท้อนความลำบากที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญ”
วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Boonsri Kame ได้โพสต์ภาพสะเทือนใจจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลา หลังเจ้าตัวและเพื่อนบ้านต้องติดอยู่ในตึกเป็นเวลาหลายชั่วโมง เนื่องจากน้ำท่วมสูงและยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
ในโพสต์เผยให้เห็นการดัดแปลงพื้นที่ว่างบริเวณหน้าต่างให้กลายเป็น “ครัวฉุกเฉิน” โดยนำ ตู้เสื้อผ้าเก่า มาทุบเป็นชิ้น ๆ เพื่อทำ ฟืนก่อไฟประกอบอาหาร ท่ามกลางความมืดและความช่วยเหลือที่ยังเดินทางมาไม่ถึง
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ขณะนี้ใช้วิธีรวบรวมของกินที่พอหาได้มาปรุงร่วมกันเพื่อแบ่งปันกับคนในตึก ไม่ว่าจะเป็นไข่ ผัก หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยมีเพียงเตาไฟที่ประกอบขึ้นเองแบบชั่วคราวเพื่อประทังชีวิตกันไปก่อน
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมแชร์ต่อเพื่อส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือด่วน เนื่องจากในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลายังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างรุนแรง ถนนหลายสายถูกตัดขาด และไฟฟ้าถูกตัดเพื่อความปลอดภัย
ชาวบ้านต่างหวังว่าความช่วยเหลือจะเดินทางเข้าถึงโดยเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง และยังมีผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในขณะนี้