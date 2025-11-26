"ภิญญาพัชญ์" รับมอบของบริจาคจากเอกชนช่วยน้ำท่วม จี้รัฐสื่อสารให้ชัด ฝากในพื้นที่รักษาชีวิตก่อนทรัพย์สิน

"สว.ภิญญาพัชญ์" รับมอบของบริจาคจากภาคเอกชน ช่วยน้ำท่วมใต้ เตรียมขนส่งในวันพรุ่งนี้ จี้ รัฐบาลสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อคลายความกังวล ฝากประชาชนในพื้นที่รักษาชีวิตตัวเองก่อนทรัพย์สิน
วันนี้ (26 พ.ย. 2568 ) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา และคณะทำงาน รับมอบสิ่งของจากภาคส่วนเอกชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง จังหวัดสงขลา สตูล และยะลา ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค โดยขนส่งไปที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในพรุ่งนี้ ( 27 พ.ย. )
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้อยู่ในสภาวะวิกฤตและน่าเป็นห่วงทราบถึงความยากลำบากและความหวาดกลัวของประชาชนจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอยากจะขอฝากถึงประชาชนว่าอยากให้ทุกคนห่วงชีวิตของตนเองก่อน ตนทราบดีว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายและโดดเดี่ยว ซึ่งในพื้นที่ของการสื่อสารการไฟฟ้าถูกตัดขาดจึงขอส่งกำลังใจให้ประชาชนทุกคนให้สู้อย่าท้อถอย รักษาชีวิตให้ปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก ทรัพย์สินสามารถฟื้นฟูได้แต่ชีวิตที่เสียไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาได้
น.ส.ภิญญาพัชญ์ มองว่ารัฐบาลได้ทำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพแล้วแต่สิ่งหนึ่งเรื่องการสื่อสารแม้มีการจัดตั้งศูนย์บรรเทาแล้ว แต่เรื่องของการสื่อสารยังขาดประชาชนยังไม่รู้ว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและจะทำอะไรบ้างจึงมองว่าถ้าทางรัฐบาลมีการสื่อสารเข้าถึงและชัดเจนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก็จะคลายความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างหนึ่ง