ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน! คนท้องใกล้คลอด “สัญญาณชีพเริ่มอ่อน” ติดหลังคาบ้าน 2 คืน ยังไม่มีทีมเข้าช่วย

วิกฤตนาทีชีวิต! หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดติดหลังคาบ้านกลางน้ำท่วมมา 2 คืน อาหาร–น้ำดื่มหมด สัญญาณชีพเริ่มอ่อนลงต่อเนื่อง ขณะที่ผู้สูงอายุอีก 2 รายก็อ่อนแรงหนัก และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีทีมใดเข้าไปช่วยได้
วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kridsanaporn Promthong" ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือด่วน หลังมีผู้ประสบภัยรวม 3 ราย ติดอยู่บนหลังคาบ้านเป็นคืนที่ สอง จากเหตุอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ โดยระบุว่า หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดกำลังมีอาการอ่อนแรงมาก สัญญาณชีพเริ่มอ่อนลง เนื่องจากไม่ได้รับน้ำและอาหารมาหลายชั่วโมงแล้ว
โดย ผู้ประสบภัยประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ 1 คน (อาการน่าห่วง สัญญาณชีพเริ่มอ่อน) ผู้สูงอายุพิการ 1 คน ผู้ใหญ่ 1 คน
เนื่องจากระดับน้ำรอบบ้านสูงและเชี่ยวมาก ทำให้การเข้าถึงเป็นไปไม่ได้เลยในขณะนี้ โดยจากข้อมูลยืนยันว่า ยังไม่มีหน่วยงานหรือทีมกู้ภัยกลุ่มใดสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ ทั้งสามคนจึงยังคงติดอยู่บนหลังคาบ้านท่ามกลางฝนและน้ำเชี่ยว
พิกัดจุดเกิดเหตุ
https://maps.app.goo.gl/K7fJ9536NroGKV9f9
ติดต่อประสานงานเร่งด่วน
081-979-7123 (แชมป์)
อย่างไรก็ตาม ทีมอาสาในพื้นที่พร้อมนำทางทันที หากมีหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ โดยย้ำว่าเคสนี้เป็น เคสเร่งด่วนระดับวิกฤต เนื่องจากคนท้องเริ่มอ่อนแรงมาก อาจไม่สามารถรอความช่วยเหลือได้นานกว่านี้