สลด! คลิปครอบครัวปีนหลังคาหนีน้ำท่วม ชาวบ้านยังไร้หน่วยงานเข้าช่วย ต้องพึ่งตัวเอง

ชาวบ้านชุมชนรถไฟหาดใหญ่สุดระทึก น้ำท่วมสูงจนต้องปีนหลังคาหนีเอาชีวิตรอด ขณะเด็กเล็กและครอบครัวหลายรายยังติดค้าง ไม่มีเรือหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองท่ามกลางฝนตกหนักและสภาพอากาศเลวร้าย
วันนี้ (25 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Puk Boong" โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นความลำบากของครอบครัวหนึ่งที่กำลังปีนขึ้นหลังคาบ้านเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุน้ำท่วม โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"อัปเดต 25 พ.ย. 68 เวลา 08.15 น. จนตอนนี้ยังคงไม่มีเรือ หรือหน่วยงานไหนเข้ามา จันทร์วิโรจน์ ซอย 5 ร้านมาลัยเย็นตาโฟ บุ้งมีลูกเล็ก 1 ขวบติดอยู่ค่ะ น้ำกำลังถึงชั้น 2 แล้ว
ส่วนบ้านน้องเด็ก 3 ขวบ พ่อและชาวบ้านช่วยกันขึงสลิงแล้วพาน้องกับแม่ค่อยๆลอย พ่อเดินบนหลังคาเพื่อย้ายลูกไปอยู่บ้านถัดไปที่สูงกว่า แต่ก็ไม่มาก ชาวบ้านต่างต้องช่วยเหลือตัวเอง วันนี้ฝนยังตกและมีลมแรง
ตรงนี้เป็นชุมชนรถไฟที่เขาต่ำกว่าตรงบ้านบุ้งมากๆ ยังมีอีกหลายชีวิตติดที่นี่ค่ะ ทุกคนยังคงรอความหวังว่าจะมีใครเข้ามาพาออกไปค่ะ"