น้ำป่าทะลัก บ้านเรือนชาวบ้าน จอมบึง เสียหายหลายหลัง

ราชบุรี – ชาวบ้าน จอมบึง เจอน้ำป่าหลากกลางดึก ท่วมบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง สาวเจ้าของบ้านไลฟ์สดเผยภาพเหตุระทึกกลางคืน ขณะน้ำทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบ-ช่วยเหลือเร่งด่วน และเตรียมหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
วันนี้( 4 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห้วยท่าช้าง ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ช่างเดีย รับเหมาก่อสร้าง” ไลฟ์สดขณะมวลน้ำทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็ว จนเจ้าของบ้านตั้งตัวไม่ทัน ภาพเหตุการณ์สร้างความตื่นตกใจให้ผู้ชมจำนวนมาก พร้อมข้อความว่า “ต้องขอโทษด้วยนะคะ พูดผิดพูดถูกเพราะตกใจค่ะ”
ต่อมาผู้สื่อข่าวตรวจสอบทราบว่า ผู้ที่ไลฟ์สดคือ น.ส.กิตติยา ขำเขมร โดยมี นายณัฐพล พัสสร แฟนหนุ่มเปิดเผยว่า น้ำไหลเข้าบ้านภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมาก ทั้งรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และสัตว์เลี้ยงต้องหนีขึ้นที่สูงเพื่อเอาชีวิตรอด
ล่าสุด นายวิเชียร สิมมาเล่าเต่า นายก อบต.ด่านทับตะโก พร้อมด้วย นายปราโมทย์ อาสนะเวช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และ นายชัยรัตน์ ศักดิ์อิสระพงศ์ คณะทำงานพรรคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน พร้อมเสนอแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในอนาคต
นายชัยรัตน์ กล่าวว่า ได้รับทราบปัญหาน้ำหลากในพื้นที่นี้มาหลายปีแล้ว และจะนำข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ พร้อมประสานหน่วยงานจัดส่งสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
ด้านนายวิเชียร สิมมาเล่าเต่า ระบุว่า สาเหตุมาจากฝนตกหนักต่อเนื่อง 2–3 ชั่วโมง ทำให้มวลน้ำจากภูเขาไหลหลากลงมาท่วมหมู่ 4 และหมู่ 11 โดยทาง อบต.เตรียมถุงยังชีพแจกจ่ายและเร่งสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม
ขณะที่ น.ส.กิตติยา ผู้ไลฟ์สดเล่าว่า ตอนเกิดเหตุตนอยู่บ้านกับลูกสาวเพียงสองคน ไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วขนาดนี้ “ทุกปีน้ำไม่ถึงพื้นบ้าน แต่ปีนี้มาไวมาก พอตื่นมาก็น้ำเต็มบ้านแล้ว” เธอกล่าวทั้งน้ำตา พร้อมเผยเหตุผลที่ไลฟ์สดว่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และเร่งวางแนวทางแก้ไข โดยตั้งข้อสังเกตว่า การสร้างถนน 4 เลนที่ยกพื้นสูงอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำไหลผ่านได้ยากขึ้น
“เราไม่ได้เรียกร้องอะไรมาก แค่อยากให้หน่วยงานช่วยทำให้หมู่บ้านระบายน้ำได้ดีขึ้น จะได้ไม่ต้องกลัวทุกครั้งที่ฝนตกหนัก”