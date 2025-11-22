ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเวียดนามพุ่งเป็น 55 ราย

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 10 ราย หลังเกิดน้ำท่วมหนักในเวียดนามมาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 55 ราย
ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องได้ซัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของภาคกลางตั้งแต่ปลายเดือนต.ค. และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายระลอก
สัปดาห์นี้ เมืองญาจางถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง และเกิดดินถล่มทับถนนในช่องเขารอบเมืองดาลัด ที่เป็นศูนย์กลกางการท่องเที่ยว
กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุในคำแถลงที่เผยแพร่ในวันเสาร์ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 55 ราย ใน 6 จังหวัด นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่การค้นหาผู้สูญหายอีก 13 คน ยังคงดำเนินอยู่
จ.ดั๊กลัก ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 ราย
สื่อของรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงช่วยเหลือผู้คนจากยอดไม้และหลังคาบ้าน ขณะที่ระดับน้ำท่วมเริ่มลดลง
กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่าทางหลวงหลายสายยังคงไม่สามารถใช้สัญจรได้ และประชาชน 300,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ หลังจากไฟฟ้าดับส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนในช่วงแรก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในเวียดนาม 279 คน และสร้างความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนม.ค. ถึงเดือนต.ค.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนมิ.ย. ถึงเดือนก.ย. แต่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทำให้สภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น.