เวียดนามระทมน้ำท่วมซ้ำ บ้านเรือนกว่า 43,000 หลังจมใต้น้ำ ยอดดับขยับเป็น 16 ราย

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้างจากหลังคาบ้านเรือนที่จมอยู่ใต้น้ำ ขณะที่พื้นที่ภาคกลางของประเทศเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่รายงานวันนี้ (20) ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 16 ราย
ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องได้ซัดถล่มภาคกลางตอนใต้ของเวียดนามตั้งแต่ปลายเดือนต.ค. และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมริมชายฝั่งหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายระลอก
ภาพถ่ายของสำนักข่าวเผยให้เห็นเมืองญาจาง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงจากชายหาดขาวบริสุทธิ์ถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างและรถยนต์หลายร้อยคันจมน้ำ
บุ่ย ก๊วก วีง เจ้าของธุรกิจอายุ 45 ปี กล่าวว่าเขาปลอดภัยอยู่ในอพาร์ทเม้นต์สูง 24 ชั้นของเขาในเมืองญาจาง แต่ร้านอาหารและร้านค้าของเขาที่อยู่ชั้นล่างจมอยู่ใต้น้ำประมาณ 1 เมตร ส่วนพนักงานของเขาได้รับผลกระทบหนักกว่า
“ผมกังวลเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ในร้านอาหารและร้านค้าของผม แต่แน่นอนว่าตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้ว ส่วนบรรดาพนักงานของผมต้องดูแลบ้านที่ถูกน้ำท่วมลึกราว 2 เมตร ผมไม่คิดว่าน้ำจะลดลงเร็วๆ นี้ เพราะฝนยังไม่หยุดตก” วีง กล่าว
สื่อของรัฐรายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เรือเข้าไปตามบ้านที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ของจ.ซาลาย และจ.ดั๊กลัก โดยงัดหน้าต่างและเจาะหลังคาเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายใน
กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย นับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังค้นหาผู้สูญหายอีก 5 ราย
บ้านเรือนกว่า 43,000 หลัง จมอยู่ใต้น้ำ ขณะที่ถนนสายหลักหลายสายยังคงถูกปิดกั้นเนื่องจากดินถล่ม
นอกจากนี้ ยังมีรายงานเหตุดินถล่มรุนแรงในช่องเขาใกล้เมืองดาลัด โดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึง 600 มิลลิเมตร นับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามการรายงานของหน่วยงานด้านสภาพอากาศของประเทศ
หวู ฮิว เซิน เจ้าของโรงแรมวัย 56 ปี กล่าวว่าดินถล่มปิดกั้นถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่เมืองยกเว้นเพียงสายเดียว
สื่อของรัฐรายงานว่าการรถไฟฮานอยที่ดำเนินการโดยรัฐบาลได้ระงับการเดินรถไฟที่เชื่อมต่อภาคเหนือและภาคใต้เนื่องจากน้ำท่วม
สื่อของรัฐรายงานว่า สายด่วนฉุกเฉินมีปริมาณการโทรเข้ามากผิดปกติเมื่อคืนวันพุธ เนื่องจากระดับน้ำทั่วภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กระทรวงกลาโหมได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปค้นหาผู้ที่ติดค้างจากน้ำท่วม
ระดับน้ำในแม่น้ำบาในจ.ดั๊กลัก สูงเกินสถิติปี 2536 ในสองพื้นที่ในเช้าวันพฤหัสฯ ขณะที่แม่น้ำกายในจ.แค็งฮว้า ก็เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เช่นกัน
รองหัวหน้าศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่าอุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักเพิ่มระดับน้ำที่สูงอยู่แล้วให้เพิ่มสูงขึ้นอีก
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย 279 ราย และสร้างความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนม.ค. ถึงเดือนต.ค.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักระหว่างเดือนมิ.ย. ถึงเดือนก.ย. แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ระบุถึงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้สภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อความเสียหายรุนแรงมากขึ้น.