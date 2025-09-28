เวียดนามอพยพประชาชนกว่า 250,000 คน ก่อนไต้ฝุ่นบัวลอยขึ้นฝั่ง

เอเอฟพี - เวียดนามวางแผนอพยพประชาชนมากกว่า 250,000 คน จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลในวันนี้ (28) ก่อนที่พายุไต้ฝุ่นบัวลอยจะพัดขึ้นฝั่ง ที่คาดว่าจะซัดถล่มพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางผลิตเหล็กกล้าของประเทศ
พายุบัวลอย ที่เป็นพายุลูกที่ 10 ที่ส่งผลกระทบต่อเวียดนามในปีนี้ กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลด้วยความเร็วลม 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวลา 19.00 น. ตามรายงานของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา
เมืองดานัง เมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของเวียดนามวางแผนอพยพประชาชนกว่า 210,000 คน ตามรายงานของสื่อทางการ ขณะที่ประชาชนในเมืองเว้มากกว่า 32,000 คน ก็เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเช่นกัน
ส่วนประชาชนมากกว่า 15,000 คน ในจ.ห่าติ๋ง ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเหล็กกล้าสำคัญ ได้ถูกสั่งให้อพยพไปยังโรงเรียนและศูนย์การแพทย์ที่ดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ทหารเกือบ 117,000 นาย ถูกระดมกำลังเตรียมพร้อม สนามบินภายในประเทศ 4 แห่ง ระงับการบริการชั่วคราว และเรือประมงทุกลำในเส้นทางพายุถูกเรียกกลับเข้าฝั่ง
“ผมรู้สึกกังวลเล็กน้อย แต่ยังมีความหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดี เราทุกคนปลอดภัยดีหลังพายุไต้ฝุ่นคาจิกิพัดถล่มเมื่อเร็วๆ นี้ ผมหวังว่าพายุลูกนี้จะมีความรุนแรงเท่าเดิมหรือน้อยกว่า” เหวียน เกือง อายุ 29 ปี ชาวเมืองห่าติ๋ง กล่าวกับเอเอฟพี
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามระบุบนเว็บไซต์ว่า พายุไต้ฝุ่นลูกนี้คาดว่าจะมีความเร็วลมประมาณ 133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะขึ้นฝั่งในเย็นวันอาทิตย์ (28)
“นี่คือพายุที่เคลื่อนตัวเร็วด้วยกำลังที่รุนแรง และจะส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ที่สามารถก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายประเภท เช่น ลมแรง ฝนตกหนัก น้ำท่วม ดินถล่ม และน้ำท่วมชายฝั่ง” สื่อของรัฐรายงานอ้างคำกล่าวของผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าพายุกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากโลกร้อน ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
ในเวียดนาม มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่า 100 คน ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตร
เวียดนามประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 3,300 ล้านดอลลาร์ ในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา จากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นยางิ ที่พัดถล่มพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ และทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน.