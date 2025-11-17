ดินถล่มทับรถบัสในเวียดนาม ผู้โดยสารเสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย

รอยเตอร์ - สื่อของทางการเวียดนามรายงานวันนี้ (17) ว่าเกิดเหตุดินถล่มทับรถโดยสารในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนามเมื่อเย็นวันอาทิตย์ (16) เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ VnExpress รายงานว่ารถบัสที่บรรทุกผู้โดยสาร 32 คน กำลังเดินทางจากเมืองดาลัดไปเมืองญาจางขณะเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว โดยดินถล่มเกิดขึ้นในช่องเขาแค็งเลเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่
รายงานระบุว่า มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 19 คน และยังมีผู้โดยสารอีก 2 คนติดอยู่ในรถบัส ซึ่งบางส่วนของตัวรถถูกฝังอยู่ในโคลนและหิน เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายใน
ภาพถ่ายที่มาพร้อมกับรายงานเผยให้เห็นถนนบางส่วนปกคลุมไปด้วยดินและหินขนาดใหญ่
รายงานของสำนักข่าว VnExpress ระบุอีกว่าที่เมืองดานัง ยังมีรายงานผู้สูญหาย 3 คน จากเหตุดินถล่มอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ด้วย
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย 279 คนในปีนี้ และสร้างความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียใต้แห่งนี้มักมีฝนตกหนักระหว่างเดือนมิ.ย. ถึงเดือนก.ย. แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ระบุถึงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้สภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น.