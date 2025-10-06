นายกฯประเดิมถกคอภ. บูรณาการทุกหน่วยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัย ประเมินบริหารจัดการน้ำรับมรสุม

"นายกฯอนุทิน" นั่งหัวโต๊ะ คอภ.ครั้งที่ 1/2568 บูรณาการทุกหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือเยียายา ประชาชนประสบอุทกภัยวาตภัย ดินโคลนถล่ม พร้อม ประเมินบริหารจัดการน้ำรับมือมรสุม
วันนี้ (6ต.ค.) เวลา 14.30 น. ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายอนุทิน กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของรัฐบาลชุดนี้ เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ โดยการประชุมวันนี้เกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม หลายๆพื้นที่หลายจังหวัด ก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมากแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุแมตโม นับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป มรสุม ฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ล้นตลิ่งหลายพื้นที่ รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึ้น ขณะที่คณะรัฐมนตรีได้กระจายกันลงพื้นที่ ในจังหวัดต่างๆที่มีอุทกภัย เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมทั้งสั่งการได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็ว การประชุมวันนี้ เพื่อเป็นการ นำแนวทางให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การประเมินแนวโน้มสถานการณ์และการหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการร่วมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ