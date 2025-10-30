น้ำท่วมเวียดนามดับแล้วอย่างน้อย 10 ราย แม่น้ำในฮอยอันเพิ่มสูงสุดในรอบ 60 ปี

เอเอฟพี - เหตุอุทกภัยในเวียดนามได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 10 รายในสัปดาห์นี้ ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักใกล้แห่งท่อเที่ยวเพิ่มสูงสุดในรอบ 60 ปี ตามการระบุของเจ้าหน้าที่วันนี้ (30)
จังหวัดชายฝั่งของเวียดนาม ที่เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณฮอยอัน มรดกโลกของยูเนสโก ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1.7 เมตร ภายใน 24 ชั่วโมง กระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย และสูญหายอีก 8 ราย
บ้านเรือนกว่า 128,000 หลัง ใน 5 จังหวัดทางภาคกลางถูกน้ำท่วม โดยบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึง 3 เมตร
นักข่าวของเอเอฟพีรายงานว่าประชาชนต้องลุยน้ำท่วมสูงถึงเอวบนถนนที่ถูกน้ำท่วมในเมืองฮอยอันในวันพฤหัสฯ และชั้นล่างของร้านค้าก็จมอยู่ใต้น้ำ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวเสริมว่าถนนหลายกิโลเมตรได้รับความเสียหายหรือถูกปิดกั้นจากน้ำท่วมและดินถล่มในสัปดาห์นี้ พื้นที่เพาะปลูกถูกทำลายกว่า 5,000 เฮกตาร์ และปศุสัตว์ตายกว่า 16,000 ตัว
สำนักงานพยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่า ระดับน้ำที่สถานีตรวจวัดริมแม่น้ำทูโบน ซึ่งไหลผ่านเมืองดานังและไหลลงสู่ทะเลที่เมืองฮอยอัน สูงกว่าระดับสูงสุดในประวัติการณ์ที่วัดได้ในปี 2507 ถึง 4 เซนติเมตร ที่ 5.62 เมตร เมื่อช่วงค่ำวันพุธ
“ฉันคิดว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมที่หนักและยาวนานขนาดนี้มาก่อนในชีวิต” เล ทิ ทิ อายุ 58 ปี ชาวเมืองดานัง กล่าว
นักพยากรณ์อากาศกล่าวว่าระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆ ในเมืองดานังและเมืองเว้ แต่จะยังคงอยู่ในระดับเตือนภัยในวันพฤหัสฯ
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์กำลังทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง เช่นพายุและน้ำท่วมรุนแรงและทำลายล้างมากขึ้น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่วนใหญ่เป็นพายุ น้ำท่วม และดินถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในเวียดนาม 187 คน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ และรัฐบาลประเมินว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงกว่า 610 ล้านดอลลาร์.