"MIMESIS" เกมสยองขวัญโคออป เปิดตัวแบบ Early Access แล้ว!

ReLU Games สตูดิโอในเครือ KRAFTON, Inc. (CEO CH Kim) ได้ประกาศเปิดตัว "MIMESIS" เกมสยองขวัญแนว Co-op บน Steam ทั่วโลกในรูปแบบ Early Access แล้ววันนี้
MIMESIS เป็นเกมสยองขวัญแนว Co-op สำหรับผู้เล่น 4 คน ที่ต้องเอาชีวิตรอดจากสิ่งมีชีวิต AI ที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่ฝนปริศนาทำให้ผู้คนกลายเป็นตัว "Mimesis" ซึ่งสามารถจำลองเสียงและการกระทำของผู้อื่นได้ ทำให้ผู้เล่นต้องเผชิญกับความกดดันขั้นสูงสุด เมื่อความร่วมมือและความไม่ไว้วางใจนั้นเกี่ยวพันกันอยู่ในเกมเดียว รูปแบบเกมเพลย์จะอยู่ที่ระบบรถราง ซึ่งผู้เล่นต้องรวบรวมทรัพยากรและดูแลให้รถรางทำงานต่อไป พร้อมคอยระมัดระวังอยู่เสมอ เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเพื่อนร่วมทีมอาจถูก "Mimesis" เข้ามาแทนที่แล้วหรือไม่
เพื่อฉลองการเปิดตัวแบบ Early Access ทาง ReLU Games ได้ปล่อย Cinematic Trailer ใหม่ พร้อมกิจกรรมลดราคาพิเศษ 20% (ราคา 176 บาท) บน Steam จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 13:59 น. (เวลาประเทศไทย)
นอกจากนี้ ReLU Games ยังร่วมมือกับ KRAFTON Creator Network (KCN) เปิดตัวกิจกรรม “MIMESIS × KCN Creator Challenge” โดย KCN เป็นโปรแกรมความร่วมมือกับครีเอเตอร์ทั่วโลกของ KRAFTON ที่สนับสนุนเหล่าสตรีมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์ในการโปรโมตเกมของ KRAFTON และขยายชุมชนของพวกเขา ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์ “Creator Code” ของตนกับผู้ติดตาม เพื่อรับส่วนแบ่งรายได้ 20% จากการซื้อแพ็กเกจผ่านโค้ดของครีเตอร์
ทางโฆษกของ ReLU Games กล่าวเสริมว่า “MIMESIS ไม่ใช่เพียงเกมสยองขวัญทั่วไป แต่มันสะท้อนความตึงเครียดและความไม่ไว้วางใจที่เกิดจาก AI และการเปิดตัวแบบ Early Access ครั้งนี้ เราหวังว่าจะได้เริ่มต้นการเดินทางที่ผู้เล่นและครีเอเตอร์จะได้ร่วมกันพัฒนาเกมนี้ไปด้วยกัน”
ติดตามช่องโซเชียลมีเดียหลักของเกมได้ที่เว็บไซต์ https://www.relugames.com/, YouTube และ X
