แฉ! กลุ่มฉวยโอกาสเรียก 5 หมื่น เอาเรือช่วยชาวบ้าน ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมหนักในหาดใหญ่ที่ประชาชนหลายหมื่นคนยังติดค้างไร้อาหารและน้ำดื่ม พบมีกลุ่มฉวยโอกาสเรียกค่าช่วยเหลือสูงถึง 5 หมื่นบาทต่อเคส แต่ยังมีน้ำใจจากเจ้าของเรือเมืองนครศรีฯ ที่อาสาเข้าช่วย โดยขอเพียงค่าน้ำมัน ทำให้ชาวเน็ตร่วมสมทบทุนและส่งกำลังใจให้ทีมอาสาเดินหน้าฝ่าวิกฤตครั้งนี้.
จากกรณี สถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ติดอยู่ในที่พักอาศัยคาดว่าหลักหมื่นคน อดข้าวอดน้ำมาหลายวัน และรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างมีความหวังริบหรี่ ทำให้ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง แฉพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งฉวยโอกาสเรียกค่าช่วยเหลือสูงถึง 5 หมื่นบาท โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เจ้าบุ๊นสุดยอด จ้างเรือได้แล้วกำลังวางแผนเข้าไปช่วย
บุ๊นบอกพวกฉวยโอกาสมีเยอะ พวกที่มีเรือเรียกห้าหมื่นบาทต่อการช่วยเคสนึง (คนส้นตีน)
เรือที่บุ๊นจ้างมาช่วยคนเดินทางมาจากนครศรีธรรมราช มาสามลำ ตอนนี้มาถึงแล้วหนึ่งลำ เจ้าของเรือบอกว่าผมขอแค่ค่าน้ำมันก็พอ
บอกบุ๊นว่าขอร่วมสมทบค่าน้ำมันหมื่นบาท บุ๊นบอกตอนนี้คนมาร่วมกับบุ๊นเพียบเลย
ขอกราบเจ้าของเรือกลุ่มนี้ที่มีน้ำใจ ขออวยพรให้ Puchita Vanapitakvong ทำสำเร็จดั่งที่หวังนะ“