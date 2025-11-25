คลิปนาที! ชาวบ้านปีนสายสื่อสาร หนีนํ้าท่วม ในวิกฤตหนักน้ำท่วมหาดใหญ่ (ชมคลิป)

คลิปสุดช็อก! นาทีชาวหาดใหญ่ต้องเสี่ยงชีวิตปีนป่ายไปตาม "สายสื่อสาร" ที่พาดผ่านเสาไฟฟ้ากลางถนน เพื่ออพยพหนีน้ำท่วมใหญ่ที่ทะลักสูงเกือบถึงชั้นสอง สะท้อนวิกฤตความช่วยเหลือที่เข้าไม่ถึงในพื้นที่ประสบภัยหนัก วอนเร่งหน่วยงานเข้าช่วยด่วน หลังระดับน้ำไม่ลดลงและขาดแคลนอาหารน้ำดื่ม
วันนี้ (25 พ.ย.) โลกออนไลน์แห่แชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงภาพเหตุการณ์สุดวิกฤตจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังเกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงกินพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำ
ภาพวิดีโอคลิปสั้นที่ถูกบันทึกไว้และเผยแพร่โดยผู้ใช้บัญชี Kang Namthip ในแพลตฟอร์ม Reels เผยให้เห็นภาพของชาวบ้าน 3-4 คน ที่ต้องใช้ความกล้าและความพยายามอย่างสูงในการเดินและปีนป่ายไปตามกลุ่ม "สายสื่อสาร" หรือสายเคเบิลโทรคมนาคมที่พาดข้ามถนนและมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบถึงระดับชั้นสองของบ้านเรือนในบริเวณนั้น ผู้ประสบภัยเหล่านี้ต้องเดินอย่างระมัดระวังบนสายไฟที่โยงกันเป็นพวง เพื่อข้ามไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือเพื่อค้นหาความช่วยเหลือ เนื่องจากระดับน้ำที่สูงและเชี่ยวกรากทำให้การใช้เรือหรือการเดินเท้าเป็นไปได้ยากและอันตรายอย่างยิ่ง
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าผู้ที่โพสต์คลิปดังกล่าวได้ระบุข้อความขอความช่วยเหลือ โดยกล่าวว่า: "ช่วยด้วยค่ะ ติดต่อหน่วยไหนไม่ได้เลย ถนนพลพิชัย วัดพุทธิกาจาราม หน้าวัดปลักกริมใน #น้ำขึ้นชั้น2แล้วอาหารน้ำเริ่มหมด" พร้อมทิ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อฉุกเฉิน (0863842409 และ 0808515833)
อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกและสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนและการขาดการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในบางพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านต้องตัดสินใจเสี่ยงอันตรายด้วยตนเองเพื่อเอาชีวิตรอดจากวิกฤตที่บ้านเรือนกำลังจมน้ำ
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาและอำเภอหาดใหญ่กำลังเร่งระดมสรรพกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และการอพยพผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นภาพย้ำเตือนถึงความเร่งด่วนในการบริหารจัดการภัยพิบัติและการจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือให้เข้าถึงพื้นที่วิกฤตอย่างทั่วถึงและปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
คลิกชมคลิปวีดีโอ