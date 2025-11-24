นายกฯสั่งเรือลาดตระเวน 24 ชม.อพยพน้ำท่วมสงขลา รับชาวบ้านว่าจ้างผ่านโซเชียลจริงยันศักยภาพรบ.พอ

‘โสภณ’ เผย ‘นายกฯ’ สั่ง จัดเตรียมเรือลาดตระเวน 24 ชม. ช่วยอพยพประชาชนหนีน้ำท่วมสงขลา พร้อมระดมสรรพกำลังทุกจังหวัดโดยรอบเข้าพื้นที่ รับ ชาวบ้านประกาศว่าจ้างช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีจริง ยัน ศักยภาพรัฐบาลเพียงพอ
วันนี้ (24พ.ย.) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวสั้นๆ ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งที่ 2/2568 ถึงแนวทางการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ขณะนี้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจากที่ได้รับรายงานสถานการณ์หนักสุดคือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพรวมน่าจะดีขึ้น แต่ปัญหาที่เฝ้าระวังอยู่ตอนนี้คือมวลน้ำก้อนใหญ่จะไหลเข้าหาดใหญ่ในวันที่ 25 พ.ย. ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยราชการทางทหาร กรมชลประทาน และทุกหน่วย รอบจังหวัดสงขลาระดมเรือเข้าไปอพยพประชาชน ออกมาอยู่ในศูนย์พักพิง รวมถึงเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำเข้าในพื้นที่หาดใหญ่
นายโสภณ กล่าวว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้จัดหาน้ำดื่ม และอาหารที่มีคุณภาพให้ประชาชน ในภาวะที่กำลังเดือดร้อน และจัดเตรียมงบเยียวยาระยะเร่งด่วนให้กับประชาชน ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่าพร้อมอำนวยความสะดวกไม่ให้ติดขัด พร้อมย้ำว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายไม่ทัน ยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยอย่างหนักในขณะนี้ โดยเตรียมพร้อมดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
เมื่อถามว่า จะต้องขอความร่วมมือกองทัพในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ขณะนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ก็บัญชาการอยู่ในพื้นที่ และผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะลงพื้นที่หาดใหญ่วันที่ 25 พ.ย. พร้อมย้ำว่าทุกหน่วยที่มีภารกิจเกี่ยวข้องไปอยู่ในพื้นที่สงขลาหมด ซึ่งการช่วยเหลือรัฐบาลได้เน้นในหน่วยทหารที่มีความพร้อม
เมื่อถามว่า กรณีประชาชนเรียกร้องให้ช่วยเหลือเรื่องสัญญาณสื่อสารมีปัญหา ทำให้ติดต่อขอความช่วยเหลือยาก นายโสภณ กล่าวว่า เรื่องนี้รัฐบาลทราบดี โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มีเรือลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ในการขนคนออกมา เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของชีวิต
ส่วนตัวเลขผู้ที่ติดค้างในพื้นที่นั้นไม่สามารถระบุได้แน่นอน เพราะประชาชนบางส่วนที่อยู่ได้เขายังคงอยู่ในพื้นที่ แต่ส่วนไหนต้องการอพยพรัฐบาลก็จะพาออกมา ซึ่งขณะนี้ตัวเมืองหาดใหญ่ได้อพยพ 100% แล้ว ยกเว้นบางคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ขอออกมาจากพื้นที่ ยืนยันว่าหน่วยงานราชการพร้อมอพยพ
เมื่อถามว่า มีประชาชนบางส่วนได้ประกาศว่าจ้างขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางโซเชียล เป็นเงินหลายหมื่นบาท นายโสภณ กล่าวยอมรับว่า อาจจะมีบางส่วน นอกจากส่วนราชการมีมูลนิธิต่างๆเขาลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้ว ซึ่งอาจไม่ทันการณ์ แต่เชื่อว่ามีน้อย และการช่วยเหลือทางราชการเพียงพออยู่แล้ว มั่นใจว่ารัฐบาลจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถที่ทำได้