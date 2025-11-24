PRM รุกตะวันออกกลาง ส่ง Crew Boat ใหม่อีก 2 ลำ

พริมา มารีน ขยายตลาดกลุ่มเรือ Offshore Support Vessel (OSV) ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง หลังให้บริการ ADNOC เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดคว้าลูกค้ารายใหม่ NMDC LTS ภายใต้ยักษ์ใหญ่ NMDC แห่งกรุงอาบูดาบี ผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดลอกทางทะเล โครงสร้างพื้นฐานชายฝั่ง ตลอดจนการวางท่อและสายเคเบิลใต้น้ำ พร้อมส่งมอบเรือ Crew Boat มาตรฐานสูงทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน จำนวน 2 ลำ
นางสาวสุธาสินี หมื่นละม้าย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน PRM กล่าวว่า "การได้รับความไว้วางใจจาก NMDC ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำความสำเร็จในการรุกตลาดตะวันออกกลาง การขยายฐานลูกค้าไปยังผู้ประกอบการชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนความเชื่อมั่นในมาตรฐานระดับสากลของ PRM ทั้งความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมที่ทันสมัย"
สำหรับเรือ Crew Boat ที่บริษัทส่งมอบเป็นรุ่น 42-metre Generation 4 Fast Crew Boats (FCBs) ที่ออกแบบร่วมกับ Strategic Marine ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อเรือในประเทศสิงคโปร์ และ Southerly Designs ผู้เชี่ยวชาญออกแบบเรืออะลูมิเนียมความเร็วสูง ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปทรงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและเดินเรือได้จริง อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือด้วย Gyro Stabilizer อุปกรณ์รักษาความสมดุลที่ช่วยการลดการโคลงเคลง เมื่อเจอสภาวะทะเลคลื่นลมแรง นอกจากนี้ ด้วยความยาวเรือ 42 เมตร ทำให้สามารถรองรับบุคลากรได้สูงสุด 80 คน พร้อมยังออกแบบที่นั่งตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อความสะดวกสบาย และยังมีดาดฟ้าที่ออกแบบบรรทุกสินค้าเสริมแรงรองรับงานนอกชายฝั่ง ที่สำคัญ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ออกแบบเรือเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการอัปเกรดระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดในอนาคตอีกด้วย
และนอกจากความสำเร็จในขยายตลาดเรือ Crew Boat ในตะวันออกกลางแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับสัญญาระยะยาว 5 ปีใหม่สำหรับเรือ Accommodation Work Barges (AWB) ทั้ง 2 ลำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทเรือหลักในธุรกิจ OSV โดยจะให้บริการภายใต้สัญญาฉบับใหม่ต่อเนื่องในต้นปี 2569 ที่จะถึงนี้
“ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นขยายธุรกิจ OSV และมุ่งหน้าดำเนินงานด้วยความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตในภูมิภาคนี้เท่านั้น ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถต่อยอดความสำเร็จนี้ ให้เติบโตยิ่งขึ้นจากมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป” นางสาวสุธาสินี กล่าว