"Octopath Traveler 0" เผยโฉมชุดสะสม วางจำหน่าย 4 ธ.ค.นี้

Bandai Namco ร่วมกับ Square Enix เปิดตัวชุดสะสมของ "Octopath Traveler 0" ภาคต้นของเกม Turn-based RPG แบบ HD-2D ของซีรีส์ Octopath Traveler เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ บน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PlayStation 5
ใน "Octopath Traveler 0" ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวแห่งการฟื้นฟูและการล้างแค้นเหนือวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ที่เปิดเผยไปทั่วดินแดน Orsterra ตัวเกมมีองค์ประกอบหลักที่กลับมาจากซีรีส์ และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ที่ผู้เล่นจะสามารถปรับแต่งตัวละครเอกของตนเองและสร้างบ้านเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ถูกทำลาย เรื่องราวนี้ต่อยอดมาจากเกมมือถือ Octopath Traveler: Champions of the Continent โดยเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ที่ผู้เล่นจะได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ และตีความจังหวะของเรื่องราวใหม่ตลอดทั้งเกม แฟนๆ ที่คุ้นเคยกับซีรีส์นี้จะเพลิดเพลินไปกับการกลับมาของสไตล์ศิลปะ HD-2D อันเป็นเอกลักษณ์ ความสามารถในการโต้ตอบกับตัวละครอื่นๆ ได้หลากหลายรูปแบบผ่าน Path Actions และระบบการต่อสู้ Break and Boost ที่จะพลิกสถานการณ์การต่อสู้
"Octopath Traveler 0" จะวางจำหน่ายรูปแบบแผ่นบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PlayStation 5 และแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam และ Microsoft Store นอกจากนี้ยังมี Digital Deluxe Edition ที่จะได้รับเนื้อหาพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่
1. Deluxe Travel Provisions
▼ Action Skills
- Triple Strike Mastery
- SP Saver Mastery
- Extra JP Mastery
▼ Consumable Items: 8 Types of Nuts (M)
- Fortifying Nut (M)
- Magic Nut (M)
- Tough Nut (M)
- Resistant Nut (M)
- Light Nut (M)
- Critical Nut (M)
- Sharp Nut (M)
- Slippery Nut (M)
▼ Town Decorations: Festive Decoration Designs
- Table with Roasted Chicken
- Festive Arch
- Large Festive Arch
- Festive Flag
- Grand Vase
2. Digital Art Book
ส่วนชุดสะสมของ "Octopath Traveler 0" จะวางจำหน่ายเฉพาะบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PlayStation 5 ภายในชุดประกอบด้วย1. เกมหลัก (Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PlayStation 5)
2. ของสะสมต่าง ๆ ได้แก่
- Ring of the Flamebringer (JP ring size 21)
- 8-Sided Dice of Wealth, Power and Fame
- Traveler’s Playing Cards
- Orsterra Continent Map Gaming Mat
- Arrangement CD “OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol. 3" (มีจำหน่ายแยกภายหลัง)
- Art Booklet
- Travel Provisions
3. เนื้อหาพิเศษของ Digital Deluxe
ผู้ที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าจะได้รับ Travel Provisions ไอเทมสนับสนุนในเกมที่ประกอบด้วย Healing Grape (M), Inspiriting Plum (M) 5 อัน และ Revitalizing Jams 2 อัน รวมถึง Icewind Mastery Action Skill สำหรับใช้ในการต่อสู้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เปรียบในการเริ่มต้นการผจญภัย
นอกจากนี้ Square Enix ยังได้ประกาศแคมเปญโบนัสเซฟเกมสำหรับ "Octopath Traveler 0" โดยอนุญาตให้ผู้เล่นที่มีเซฟเกมหรือข้อมูลเดโมที่เกี่ยวข้องจาก Octopath Traveler, Octopath Traveler II, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Dragon Quest III HD-2D Remake หรือ Dragon Quest I & II HD-2D Remake บนแพลตฟอร์มเดียวกัน (หรือมีประวัติการซื้อเกมเหล่านี้ในบางบัญชี) สามารถแลกรับไอเทมโบนัสใน Octopath Traveler 0 ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ square-enix.com
"Octopath Traveler 0" จะวางจำหน่ายในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*