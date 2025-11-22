Element72 ปักหมุดปี 26 สู่ผู้นำสินค้า Urban Lifestyle & Urban Outdoor ในไทยและเอเชีย

Element72 ปักหมุดปี 2026 สู่การเป็นผู้นำด้านการนำเข้าสินค้า Urban Lifestyle & Urban Outdoor ในไทยและเอเชีย จัดงาน E-Outside Expo.6 เทศกาลแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ Urban Outdoor ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี พร้อมเปิดตัว Mammut แบรนด์ Premium Outdoor ระดับตำนานจากสวิตเซอร์แลนด์ ครั้งแรกในไทย
Element 72 ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายแบรนด์ Urban Lifestyle & Urban Outdoor ระดับพรีเมียมของประเทศไทย ผู้สร้างปรากฏการณ์นำเข้าแบรนด์ Urban Lifestyle & Urban Outdoor ชั้นนำ ที่สามารถผสมผสานสู่แฟชั่นการแต่งกายได้ลงตัว ด้วยฟังก์ชั่นคุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ Keen— แบรนด์รองเท้า Hybrid Outdoor & Lifestyle ที่โดดเด่นทั้งฟังก์ชันลุยได้จริง ดีไซน์ไม่เหมือนใคร และความสบายที่สวมใส่ได้ทั้งวัน, YETI— แบรนด์อุปกรณ์เก็บความเย็นระดับพรีเมียมที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้ทั้ง Outdoor และในชีวิตประจำวัน ด้วยดีไซน์เรียบ เท่ และฟังก์ชันเหนือมาตรฐาน, Gramicci— แบรนด์ผู้ริเริ่มกางเกงปีนเขาที่ปฏิวัติวงการ Outdoor และกลายเป็นไอคอนของแฟชั่น Casual Outdoor ยุคใหม่, Topo Designs— แบรนด์กระเป๋าและเสื้อผ้า Outdoor สัญชาติอเมริกันที่ผสานดีไซน์มินิมอลเข้ากับฟังก์ชันทนทาน เหมาะทั้งการลุยและการใช้ชีวิตในเมือง, Houdini— แบรนด์เสื้อผ้า Urban Outdoor ระดับพรีเมียมจากสวีเดน ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) และฟังก์ชันการใช้งานจริงในกิจกรรม Outdoor และชีวิตในเมือง แบรนด์มีจุดยืนชัดเจนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล 100% และงานออกแบบที่คงทน ใช้ได้นาน พร้อมดีไซน์แบบมินิมอลที่คลาสสิกเหนือกาลเวลา
Snow Peak— แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์ Outdoorแบรนด์ Outdoor ระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่นที่ผสานดีไซน์มินิมอล เรียบง่าย และคุณภาพที่เหนือมาตรฐาน Nanga— แบรนด์ Down Gear ชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความอบอุ่น ความทนทาน และคุณภาพสูงในระดับสากล Kelty —แบรนด์อเมริกันผู้บุกเบิกอุปกรณ์แคมปิ้งและกระเป๋าเป้คุณภาพสูง สำหรับนักผจญภัยและคนรักธรรมชาติทุกระดับ ด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปี Kelty มุ่งมั่นสร้างสรรค์อุปกรณ์ที่ทนทาน ใช้งานง่าย และสะดวกสบาย ให้ทุกการเดินทางกลางแจ้งเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน Nemo — แบรนด์อเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านเต็นท์และอุปกรณ์กลางแจ้ง มอบ นวัตกรรม น้ำหนักเบา และความสะดวกสบายสูงสุด เพื่อให้ทุกการผจญภัยเต็มไปด้วยความมั่นใจและน้องใหม่ Mammut— แบรนด์สัญชาติสวิสที่ยืนหนึ่งในด้านอุปกรณ์และเสื้อผ้า Outdoor คุณภาพสูง มาพร้อมกับนวัตกรรมที่เชื่อถือได้และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักปีนเขา นักเดินป่า และนักผจญภัยทุกระดับ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 160 ปี Mammut ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยกับดีไซน์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ให้ทุกการผจญภัยเต็มไปด้วยความมั่นใจและความทนทาน
Element 72 ยังคงเดินหน้าตอบโจทย์สาย Outdoor และแฟชั่นด้วยจำนวนสาขากว่า 65 สาขา ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศไทย และพร้อมก้าวสู่การเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยในช่วงปี 2025–2026 Element72 พร้อมรุกขยายพอร์ตสินค้าให้ครอบคลุม Outdoor Performance + Urban Lifestyle มากขึ้น มุ่งเน้นการคัดเลือกแบรนด์ที่มี ฟังก์ชันจริง ใช้งานได้จริง (Functionality) ควบคู่กับ ดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองรุ่นใหม่ มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างอุปกรณ์ Outdoor ระดับ Technical, Apparel ที่ตอบโจทย์ Adventure User และสินค้าในกลุ่ม Urban Utility สำหรับคนเมืองที่ต้องการฟังก์ชันแบบ Outdoor แต่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ภาพรวมจุดยืนที่จะ ผลักดันสินค้า Urban Lifestyle & Urban Outdoor ที่ไม่ได้เน้นแค่คุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นแบรนด์ระดับตำนานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพื่อเชื่อมต่อการท่องเที่ยว เดินป่า และการใช้ชีวิตแบบ Outdoor ที่เน้นความ Unique และ Sustainable สอดรับกับเทรนด์ "New Generation of Outdoor Lifestyle"
พร้อมวางกลุ่มผู้บริโภคเป็น 3 มิติหลักอย่างชัดเจน ดังนี้ 1) ตามช่วงอายุ ได้แก่ 18–30 ปี: Urban Lifestyle, Fashion Outdoor, ผู้เริ่มต้นเข้าสู่วงการ Outdoor, 30–45 ปี: กลุ่มมีกำลังซื้อสูง เน้นฟังก์ชัน คุณภาพ ความทนทาน ใช้งานจริง, 45 ปีขึ้นไป: กลุ่มมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับ Comfort และ Performance 2) ตามสัญชาติ ได้แก่ กลุ่มคนไทย: กลุ่มหลัก 70% เน้น Lifestyle + Performance และ ต่างชาติ / Expat : 30% เน้นสินค้ามาตรฐาน Global, Technical Gear และ 3) ตามแบรนด์ โดยมีการจัด Position ให้แต่ละแบรนด์ชัดเจน เช่น แบรนด์ technical Outdoor: เน้นนักเดินทาง เดินป่า ตั้งแคมป์จริงจัง แบรนด์ Urban Outdoor: เน้นผู้ใช้ในเมือง ชอบดีไซน์และฟังก์ชันร่วมกัน แบรนด์ Lifestyle: เน้นการใช้งานประจำวัน ตั้งแต่ Travel ถึงการใช้งานในชีวิตจริง
สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกแบรนด์เพื่อนำเข้ายึด 4 ด้านหลัก ได้แก่ Functional Performance: สินค้าต้องมีฟังก์ชันรองรับสภาพจริง, Design Identity: มีเอกลักษณ์ ดีไซน์สวย ทันสมัย และสร้างไลฟ์สไตล์ได้, Brand Credibility: เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก หรือได้รับยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง, Sustainability & Innovation: เน้นแบรนด์ที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ มีแนวทางเชิงสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายคือการ “คัดเลือกแบรนด์ที่มีคุณค่าและ Story ชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่ตามกระแส”
โดยสินค้าไฮไลต์ปี 2025–2026 ซึ่งแต่ละแบรนด์ Element72 จะเน้นสินค้าเอกลักษณ์ที่สะท้อนฟังก์ชันและดีไซน์ เช่น Technical Gear: วัสดุทนทานขึ้น น้ำหนักเบา รองรับภูมิอากาศหลากหลาย. Outdoor Apparel: เสื้อผ้าเน้น Mobility, กันน้ำ ระบายอากาศ และคัตติ้งที่ใช้งานในเมืองได้, Urban Utility Bags: กระเป๋าฟังก์ชันสูงที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับชีวิตประจำวัน เหมาะกับ Daily Commute, Footwear: รองเท้าเดินทางที่เชื่อม Performance + Lifestyle และในส่วนของสินค้าปี 2025–2026 จะเน้น “Hybrid Outdoor” คือใช้ Outdoor ได้จริง และใส่ในเมืองได้ดี เช่น Keen, Gramicci, Nanga, Snow Peak, Topo Design, 47 Brand, YETI, Kelty, Nemo และแบรนด์น้องใหม่ Mammut
และมุมมองการตลาดสินค้า Outdoor ในไทยและเอเชีย ปี 2026 Element72 มองว่าเทรนกิจกรรมกลางแจ้ง ในปี 2026 จะเติบโตจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ คนรุ่นใหม่ต้องการไลฟ์สไตล์ที่ “Outdoor-Inspired” แม้อยู่ในเมือง, การท่องเที่ยวธรรมชาติ การเดินเขา และเทรนด์ของ Nature Therapy ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ความสนใจในสินค้าเทคนิคคุณภาพสูงมีการขยายตัวเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน 2) เทรนด์ในไทยและเอเชีย ได้แก่ ตลาดเอเชียเติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะกลุ่ม Urban Outdoor (Japan, Korea, Taiwan), ไทยกำลังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเริ่มเข้าใจ Technical Gear และ Willing to Invest, Fashion & Outdoor เริ่มบรรจบกัน ทำให้สินค้า Outdoor เป็น “Lifestyle Essential” และ 3) ทางเลือกสินค้าเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคต้องการคุณภาพ ได้แก่ ความคาดหวังต่อคุณภาพสูงขึ้น ทำให้แบรนด์ที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือต้องปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้าในระยะยาว
ด้าน Vision ปี 2026 ของ Element72 ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการนำเข้าสินค้า Outdoor & Lifestyle ในไทยและเอเชีย Element72 มีความมุ่งหวัง ผลักดันให้ไทยเป็น Hub ของ Outdoor Lifestyle ในเอเชีย, สร้างการเติบโตให้กับแบรนด์พันธมิตร ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร, ขยายประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ทั้ง Offline, Online และ Event Ecosystem, สร้างชุมชนผู้ใช้งาน Outdoor Generation ใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสบการณ์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันตลาด Outdoor ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และทำให้ Element72 เป็นผู้นำที่ลูกค้าและตลาดเชื่อมั่นทั้งในไทยและภูมิภาค
และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายแบรนด์แบรนด์ Urban Lifestyle & Urban Outdoor ระดับพรีเมียม ของประเทศไทย Element 72 เตรียมเปลี่ยนเมืองใหญ่ให้กลายเป็นการเดินทางครั้งใหม่แบบไม่รู้จบ ด้วยการจัดงาน E-Outside Expo.6 "Urban Play-Ground" สนามผจญภัยใจกลางกรุง ที่จะทำให้ทุกก้าวมีชีวิตชีวาขึ้นในทุก ๆ วัน กับกองทัพไอเท็มสายลุย Urban Outdoor Fashion & Lifestyle ที่จะยกทัพแบรนด์ Urban Outdoor แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำมากมายกว่า 200 แบรนด์มาไว้ที่เดียว ที่จะเปลี่ยนให้ทุกวันใจกลางกรุงกลายเป็นการผจญภัยที่ไม่มีวันจบ พร้อมกิจกรรมและเหล่าอินฟลูฯ ชื่อดัง ที่จะมามอบประสบการณ์แรงบันดาลใจในงาน E-Outside Expo.6 ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2568 นี้ ณ Outdoor Botanica HQ
นอกจากนั้นเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งใหม่ Element72 Fashion Show เปิดตัว Mammut ครั้งแรกในไทย กับแบรนด์ Premium Outdoor ระดับตำนานจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแฟชั่น Urban Outdoor ให้เข้าถึงง่ายและเข้ากับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองไปจนถึงการออกทริปธรรมชาติ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 นี้ เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ Outdoor Botanica HQ สายเอ้าท์ดอร์และแฟชั่นไม่ควรพลาด!!!