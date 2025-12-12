พรึบ!อาจารย์-นศ.วิทยาลัยดังเชียงใหม่ เรียงแถวบริจาคโลหิต-ส่งกำลังใจทหารกล้าสกัดเขมรรุกราน

เชียงใหม่ - คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กว่า 4,000 คน ส่งกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าและสดุดีวีรบุรุษทหารกล้า สละชีพสกัดกัมพูชารุกราน พร้อมตบเท้าบริจาคโลหิต เพื่อทหารและชาวบ้านผู้ลี้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (12 ธ.ค.68) อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ และ อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่รวม กว่า 4,000 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสดุดีวีรบุรุษทหารกล้า ที่เสียสละพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
คณะอาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง และกล่าวสดุดีทหารกล้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน และร่วมกันลงนามและเขียนข้อความให้กำลังใจลงในธงชาติไทย เพื่อส่งให้กับทหารที่อยู่แนวหน้า ก่อนจะมีการร่วมกันบริจาคโลหิตจากตัวแทนนักศึกษาร่วม 200 คน เพื่อช่วยเหลือเหล่าทหาร ทีมแพทย์ และผู้ประสบภัยพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีทางเจ้าหน้าที่แพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาตั้งจุดบริการรับบริจาคเลือดภายในวิทยาลัย
อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างทางผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กว่า 4,000 คน ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมเพื่อรำลึกและสดุดีถึงความเสียสละของวีรชน ทหารผู้กล้า ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
ตามที่ทราบกันดีแล้วว่า ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีการพิพาทกันอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มก่อน แต่เมื่อมีการสูญเสีย ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในฐานะที่อยู่แนวหลัง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะตอบแทนทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ แม้จะสูญเสียชีวิตก็ตาม และได้รับบาดเจ็บ หรือแม้กระทั่งที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ และจากสถานการณ์ในขณะนี้ ทางเรายินดีที่จะสนับสนุนด้วยการบริจาคโลหิตสำหรับทุกคนที่มีความตั้งใจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่มีการประกาศเชิญชวนไปก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้การสนับสนุนนำเตียงบริจาคและทีมแพทย์เพื่อมารับบริจาคโลหิตถึงวิทยาลัย
และทางวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่า เลือดทุกหยดจะถูกส่งถึงทหารผู้กล้าที่อยู่แนวหน้าอย่างแน่นอน และพร้อมทำทุกสิ่งอย่างจากแนวหลังเพื่อแนวหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้มากกว่าพวกเรา
ขณะที่นายสุขสันต์ มีสละ นักศึกษา ปวส.1 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ บอกว่า เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้บริจาคโลหิต ตนในฐานะผู้ที่อยู่แนวหลัง อยากให้พี่ๆ ทหารทุกคนทำให้เต็มที่ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมือง และอยากเป็นตัวแทนขอบคุณที่สู้เพื่อชาติ และตนก็อยากให้เพื่อนๆ ได้ส่งกำลังใจและให้กำลังใจต่อพี่ๆ ทหารที่ช่วยบ้านเมืองของเรา
โดยในวันนี้ตนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ก็พร้อมใจกันมาบริจาคเลือด เพื่อส่งไปให้กับพี่ๆ ทหารที่อยู่แนวหน้า ซึ่งตนก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และยังเป็นครั้งแรกของตัวเองที่เคยบริจาคเลือด พอเห็นพี่ๆ ทหารปฏิบัติหน้าที่ตนจึงอยากเป็นอีกแรงในการช่วยเหลืออีกทางด้วย.