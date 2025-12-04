“สว.พิบูลย์อัฑฒ์” ขอโทษ “เจ็ตสกีจิตอาสา“ หลัง หลุดปากกล่าวหา เบิ้ลเครื่องแข่งกัน จนถูกชาวเขต 8 ยิงไล่ ป้องคนหาดใหญ่ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เป็นข่าว
วันนี้ (4ธ.ค.) นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ สว. กล่าวถึงกรณีที่ได้ให้สัมภาษณ์ โดยอ้างว่ากลุ่มจิตอาสาขี่เจ็ตสกีแข่งกันในพื้นที่น้ำท่วมเขต8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนถูกชาวบ้านยิงปืนขู่ จนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตีกลับและสร้างความไม่สบายใจให้กับกลุ่มจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ว่าตนไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารออกไปเช่นนั้น เพียงแต่ในระหว่างลงพื้นที่ สังเกตเห็นเจ็ตสกีจอดอยู่เฉยๆจำนวนหนึ่งจึงสอบถามทีมงานที่มารับว่าทำไมถึงไม่นำออกไปช่วยชาวบ้าน โดยได้คำตอบว่าบางคันน้ำมันหมดต้องจอดไว้ และยังมีบางคนนำออกไปขี่แข่งกันทำให้กระจกบ้านของประชาชนแตกเสียหาย จนมีชาวบ้านไม่พอใจและยิงปืนขู่เพื่อไม่ให้เข้าพื้นที่
นายพิบูลย์อัฑฒ์ กล่าวว่า ตนจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่1 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิด และหากสร้างความไม่สบายใจก็ต้องขอโทษกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนชาวหาดใหญ่ เพราะตนก็เป็นคนหาดใหญ่คนหนึ่งเช่นกัน อย่างไรก็ตามย้ำว่าคนหาดใหญ่ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เป็นข่าว