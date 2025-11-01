"คุณจ๋า" โพสต์ขอโทษสื่อมวลชน ยืนยันไม่มีเจตนาคุกคาม แค่พูดล้อเล่น

จากกรณี "คุณจ๋า" ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดกับสื่อว่า "ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯจังเลย เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ" จนเกิดกระแสวิจารณ์ว่าเข้าข่ายคุกคามเสรีภาพสื่อหรือไม่ ล่าสุด เจ้าตัวได้โพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ยอมรับว่าเป็นการพูดเล่นที่อาจไม่เหมาะสม ยืนยันไม่มีเจตนาคุกคามการทำงานของสื่อมวลชน และพร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์
ล่าสุดวันนี้ (1 พ.ย.) คุณจ๋า นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ได้โพสต์ขอโทษสื่อมวลชน ผ่านสตอรี่อินสตราแกรมส่วนตัว โดยมีข้อความระบุว่า
“จ๋าต้องขออภัย พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ สำหรับสิ่งที่จ๋าพูดเมื่อวันก่อน เป็นเพียงการพูดเล่น ซึ่งอาจดูไม่เหมาะสม หรือทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ จ๋าไม่มีเจตนาที่จะคุกคาม หรือลดคุณค่าการทำงานของสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อย ทั้งนี้ขอบคุณทุกคำวิจารณ์ และคำแนะนำจากทุกๆท่าน จ๋าขอรับฟังด้วยความจริงใจ และยังคงให้ความเคารพต่อพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเสมอค่ะ”