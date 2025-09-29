สว.ประท้วงเดือด "วาโย" แฉปมฮั้ว "ประเทือง" ท้า “เจอกัน” สส.ส้มรุมโวยถอน "วันนอร์" ขู่เชิญออก-ห้ามอภิปรายซ้ำ

สภาเดือด! สว.ฮือประท้วง “หมอวาโย” แฉปมฮั้ว ส.ว. ด้าน “สว.ประเทือง” หลุดปากท้า “เดี๋ยวเจอกัน” เจอสส.ปชน.รุมกดดันถอนคำพูด ขณะที่ ”วันนอร์” คุมเข้ม ขู่เชิญออก-สั่งห้ามอภิปรายซ้ำ
วันนี้ (29ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมรัฐสภา ในวาระการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในช่วงบ่ายมีความวุ่นวาย หลัง นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายเปิดโปง “กลไกฮั้ว” ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยมีการลงรายละเอียดพฤติกรรมและขั้นตอนในกระบวนการตั้งแต่การใส่เสื้อเหลือง เนกไทเหลือง การมีโพยเหมือนกันและความผิดปกติของคะแนน ทำให้สว.หลายคน อาทิ นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ และพล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ลุกขึ้นประท้วงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่สมควรนำมาชี้นำ
ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ มูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้วินิจฉัยว่า ไม่ควรไปลงรายละเอียด เพราะเรื่องยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ทำให้สส.พรรคปชน. ไม่พอใจ ลุกขึ้นประท้วง อาทิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. ที่ยืนยันว่าสิ่งที่นพ.วาโยอภิปรายเป็นการพูดถึงนโยบายที่ไม่ปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรม และยังไม่ได้พาดพิงไปถึงสว.คนไหน แค่บอกว่า สิ่งใดที่นพ.วาโยพาดพิงคือเนกไทเหลือง ใครจะร้อนคอก็แล้วแต่ แต่วันนี้เราต้องเดินหน้าต่อ
ทั้งนี้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อ นายประเทือง มนตรี ส.ว. ลุกขึ้นอภิปรายเสียงกร้าวว่า จะอภิปราย ส.ว. หรือนโยบายรัฐบาล ตอบมา เดี๋ยวได้เจอกัน” ทำให้ ส.ส.พรรคประชาชนลุกฮือประท้วงพร้อมกัน เรียกร้องให้ถอนคำพูด โดย นายปกรณ์วุฒิ ซักถามตรง ๆ ว่าเป็นการข่มขู่หรือไม่
ทำให้นายประเทือง ลุกขึ้นมาถามย้ำด้วยท่าทางไม่สบอารมณ์ว่า ให้ถอนเรื่องอะไร ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ถอนว่าเดี๋ยวเจอกัน ซึ่งนายประเทือง ยังถามย้ำว่า “จะอภิปรายรัฐบาลหรือสว. ซึ่งเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ เจตนาคืออะไร ผมไม่ถอน” ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ ย้ำว่าหากไม่ถอน ตนไม่อนุญาตให้นั่งในห้องประชุม เพราะขัดต่อข้อบังคับ ให้นายประเทืองลุกถอนคำพูด
ด้านนส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ได้ลุกประท้วงประธาน ว่า การอภิปรายของนายวาโยได้รับความน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ วินิจฉัยว่า เป็นความเห็นของน.ส.นันทา แต่ความเห็นสว. และสส. บางคนไม่ตรง หน้าที่ของที่ประชุม ต้องให้ประธานดำเนินการตามข้อบังคับ หากเห็นขัดแย้งกันประธานต้องวินิจฉัย พร้อมย้ำให้น.ส.นันทนานั่งลง ถึง 4 ครั้ง และกล่าวว่าหากไม่นั่งลงเชิญออกจากห้องประชุม
“เราต้องเคารพกติกาและเคารพซึ่งกันและกัน แม้มีเอกสิทธิ์อภิปรายแต่เมื่อประธานวินิจฉัยแล้วต้องหยุด ผมไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่เพื่อการประชุมดำเนินการเรียบร้อย” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศปั่นป่วนดังกล่าวได้ใช้เวลานานกว่า 30 นาทีและมีท่าทีไม่หยุด ทำให้นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. เสนอให้ประธานสั่งให้ผู้อภิปรายหยุดการอภิปรายเพราะอภิปรายพอสมควรแล้ว และประธานได้วินิจฉัยหลายครั้งแล้วให้หยุดอภิปรายเรื่องกระบวนการฮั้วสว. นายวันมูหะมัดนอร์ จึงวินิจฉัยให้นายวาโยหยุดอภิปรายซ้ำที่เดิม เพราะหากปล่อยให้พูดจะประท้วงไม่หยุด อย่างไรก็สส.พรรคประชาชนได้ตอบโต้ว่า หากการอภิปรายสส. มีประเด็นที่รัฐมนตรีต้องชี้แจงควรเป็นสิทธิของนายกฯหรือรัฐมนตรี ไม่ใช่สว.ลุกมาชี้แจงแทน
ด้านนพ.วาโยสรุปว่าหากการมีโพยเลือก ส.ว. เกิดจากอุดมการณ์เดียวกันไม่ใช่เรื่องผิด แต่หากมีผลประโยชน์ การจ้างวาน หรือเส้นทางการเงินถือว่าผิดกฎหมาย พร้อมย้ำว่าเชื่อว่า ดีเอสไอ มีหลักฐานอยู่แล้ว และฝากถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าต้องสร้างความมั่นใจให้สาธารณชนว่านโยบายด้านนิติรัฐนิติธรรมจะถูกปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงลมปาก
ขณะเดียวกันในการอภิปรายของนายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยได้อภิปรายต่อประเด็นฮั้วสว. โดยเปรียบเทียบกับการปล้นอำนาจ ทำให้พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย สว. ลุกประท้วงให้ถอนคำอภิปราย เพราะหากไม่ถอนให้ไปเจอกันข้างนอก