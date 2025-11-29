เปิดภาพตำรวจรวบแก๊งลักเบียร์ 6 รายกลางดึก ยังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายราย รวมทั้ง "นาย อ." ผู้สั่งการ

ตำรวจภูธรภาค 9 เผยผลจับกัมผู้ลักลอบขนเบียร์ออกจากตู่คอนเทนเนอร์ย่านเขต 8 กลางเมืองหาดใหญ่ ได้แล้ว 6 ราย ยังเหลืออีกหลายราย รวมทั้ง "นาย อ." ผู้สั่งการ
วันนี้ (29 พ.ย. 2568) พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ประกอบด้วย นายจรูญ สุวรรณมณี, นายประศิลป์ ชัยชาญยุทธ, นายมงคล แซ่ตั้น, นายวรินทร เล่งอี้, นายสุชาติ อิศดุลย์ และ นายปิยพงษ์ หนูแดง พร้อมยึดของกลางเบียร์ที่ร่วมกันลักขโมยตู้คอนเทนเนอร์ของขบวนรถไฟ บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาซึ่งผู้ก่อเหตุได้อาศัยจังหวะช่วงสถานการณ์อุทกภัยก่อเหตุ
ตำรวจยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ในชั้นจับกุม ทุกคนให้การรับสารภาพ เเละให้การเพิ่มเติมว่า ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายคน โดยมีนาย อ.เป็นผู้สั่งการหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ภาพ-ข้อมูล จากเฟจ Army Military Force