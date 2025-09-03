"หมอแอร์" กับพวก ให้การปฏิเสธคดีค้ายาเสียสาว ศาลนัดตรวจหลักฐาน 20 ต.ค.นี้

"หมอแอร์" กับพวกอีก 11 คน ให้การปฏิเสธสู้คดีร่วมกันค้ายาเสียสาว -คลายเครียด ศาลนัดตรวจหลักฐาน 20 ต.ค.นี้
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (3 ก.ย.) ที่ห้องเวรชี้ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยคดีหมายเลขดำที่ ย1719/2568 ที่อัยการสำนักงานคดียาเสพติด 9 เป็นโจทก์ฟ้อง พ.ต.ท.หญิง พญ. อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือ"หมอแอร์" กับพวก ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-12 ในความผิดฐาน สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ (โซลพิเดม อัลพราโซแลมและฟลูไนตราซีแพม) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (โคลซีนาแพมและคลอราซีเพต) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยในชั้นสอบสวนจำเลย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
วันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัวจำเลยทั้งหมด ซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวมาจากเรือนจำเพื่อสอบคำให้การ
ศาลได้อ่านและอธิบายฟ้องให้พวกจำเลยฟังจนเข้าใจแล้วสอบถามว่า พวกจำเลยจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ ปรากฏว่า พ.ต.อ.หญิง พญ. อัญชุลี กับพวกอีก 11 คน แถลงต่อศาลให้การปฏิเสธ เพื่อแต่งตั้งทนายความสู้คดีแก้ข้อกล่าวหา
จึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายวันที่ 20 ต.ค. นี้ เวลา 09.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาทั้งหมด 23 ราย โดยอีก 11 ราย ซึ่งเป็นแพทย์ 9 รายอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีและอัยการสำนักงานคดียาเสพติด 9ได้ยื่นฟ้องหมอแอร์ กับพวกรวม 12 คน เป็นจำเลยต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา