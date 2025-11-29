นายกฯ เผยลุยเขต 8 หาดใหญ่ ไม่พบความรุนแรง เจอแต่ความเสียหาย สั่งย้ายชาวบ้านไปอยู่โรงแรมช่วงฟื้นฟู ส่ง อส.4 พันนายลงเสริม

“อนุทิน” เผยลงพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ ไม่พบความรุนแรง เจอแต่ความเสียหาย สถานการณ์แย่ สั่งระหว่างฟื้นฟูย้ายชาวบ้านไปอยู่โรงแรม ส่วนปล้นสะดมให้ดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่ พร้อมส่ง อส.4 พันนายลงช่วยพื้นที่
วันที่ 29 พ.ย.68 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) ว่า สถานการณ์ไม่ปกติ สถานการณ์แย่ เพราะน้ำได้ทำลายบ้านเรือนโดยส่วนใหญ่ น้ำทำลายหมด เหลือแต่เปลือกบ้าน จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งรัฐบาลใช้หลักเดียวการเดียวกันกับ State Quarantine ตอนที่มีโควิด-19
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ผู้ที่ยังเข้าบ้านเรือนไม่ได้ ทางจังหวัดก็จะจัดให้ไปอยู่ที่โรงแรม อย่างน้อย 3-5 วัน และจะเร่งระดมทั้งอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ ทำเฮ้าท์คลีนนิ่ง นอกจากทำความสะอาดเมืองแล้ว ก็จะไปทำความสะอาดบ้าน เจ้าของบ้านก็จะใช้ช่วงเวลากลางวันเข้าไปทำความสะอาดบ้านของตนเอง แต่ช่วงกลางคืนก็จะกลับไปพักที่โรงแรม ถือเป็นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจด้วย เพราะช่วงนี้โรงแรมจะมีผู้ที่เข้าพักเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ที่จะเข้าพักก็คงไม่มีแล้ว จึงนำชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่แทน และภารกิจศูนย์พักพิงก็จะลดลงด้วย และค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่
“ตอนนี้สภาพเขต 8 นอนไม่ได้จริงๆ ตรงไหนมีตู้ลอยน้ำมาก็ไปนอนอยู่ตรงนั้น สภาพแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ รัฐบาลก็ต้องดูแลพวกเขา เมื่อวานก็เจอคนนึงบอกไม่ได้อาบน้ำมา 7 วัน ต้องทำให้เขาสะดวก“ นายกรัฐมนตรี กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในพื้นที่เขต 8 ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายใช่หรือไม่ เพราะในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการใช้ความรุนแรง และอาวุธปืนเยอะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเองเข้าไปก็ไม่เห็นมีเรื่องแบบนั้น และเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีตำรวจมาล้อมรอบตน เพียงแต่จะมีเหตุการณ์อารมณ์ยั่วยุบ้างเป็นครั้งๆ แต่ก็ได้ให้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และผู้การฯ หาดใหญ่ ดูแล ซึ่งเมื่อวานก็จะเห็นได้ว่ามีการปล่อยแถวตรวจ และส่วนที่รุนแรงก็จะอยู่ที่ตรงใจกลางเมืองหาดใหญ่ เขต 8 แต่เชื่อว่าสถานการณ์โดยรวม ไม่มีเรื่องรุนแรงอย่างที่กล่าวมา
ส่วนกรณีที่มีผู้ปล้นสะดมสินค้า ในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ก็ได้ให้คำยืนยันกับตนเองว่า ได้มีการควบคุมพื้นที่ และ อส.ของกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วย จำนวน 4 พันนาย ซึ่งจะไปช่วยเรื่องการควบคุมพื้นที่ และการคลีนนิ่ง