หัวหน้าเพื่อไทย แนะ รบ. 4 ข้อปรับแผนรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤต (ธงแดง) และยังคงไม่หยุด สิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำ แต่คือ "ระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอัมพาต"
ผมติดตามสถานการณ์และถอดบทเรียนเปรียบเทียบกับน้ำท่วมภาคเหนือที่ผ่านมา พบว่าบริบทของหาดใหญ่คือ "Urban flood" หรือภัยพิบัติในเขตเมืองเศรษฐกิจ ความเสียหายไม่ได้มาจากดินโคลนเหมือนเชียงราย แต่มาจากการที่เมืองขาดน้ำสะอาดและระบบไฟฟ้าที่สุ่มเสี่ยง
ในนามพรรคเพื่อไทย ผมขอส่งข้อเสนอแนะเร่งด่วน 4 ข้อ ไปยังรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อปรับแผนรับมือให้ทันสถานการณ์ "เดี๋ยวนี้" ครับ
1. กู้วิกฤต "น้ำสะอาด" ทันที (Water rescue) ตอนนี้โรงกรองน้ำหาดใหญ่หยุดการผลิต สิ่งที่พี่น้องต้องการด่วนที่สุดคือ "น้ำดื่ม"
ข้อเสนอ: รัฐต้องระดม "รถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่" จากเหล่าทัพและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าไปจอดในจุดปลอดภัย (Safe zone) กลางเมืองหาดใหญ่ ภายใน 24 ชม. เพื่อผลิตน้ำแจกจ่าย ไม่ต้องรอถนนแห้ง เพราะคนขาดน้ำไม่ได้
2. แจ้งเตือนต้องมี "Action plan" (Active warning) การรู้แค่ระดับน้ำไม่พอ แต่ต้องรู้ว่า "ต้องทำตัวอย่างไร"
ข้อเสนอ: ใช้ระบบ Cell broadcast ยิงตรงเข้ามือถือระบุพิกัดชัดเจนว่า "โซนไหนต้องออกตอนนี้" "รถอพยพจอดที่ไหน" "จุดรับน้ำอยู่ตรงไหน" เพื่อลดความสับสนและความตื่นตระหนกหน้างาน
3. "เกราะป้องกันเศรษฐกิจ" (Economic shield) หาดใหญ่คือเมืองค้าขาย ความเสียหายหยุดชะงักแค่วันเดียว กระทบห่วงโซ่ทั้งภาคใต้
4. รัฐบาลล้มเหลวในการรับมือวิกฤตครั้งนี้ ต้องตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ด่วน เพื่อทำงานแบบเกาะติดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในทุกมิติ
ข้อเสนอ: กระทรวงการคลังและแบงก์ชาติต้องเตรียมประกาศมาตรการ "พักชำระหนี้และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan)" สำหรับคนหาดใหญ่ทันที เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งภาคเศรษฐกิจให้ล่มสลาย
วิกฤตครั้งนี้หนักหนา แต่ถ้าเราบริหารจัดการด้วย "ข้อมูล" และ "ความเร็ว" เราจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
พรรคเพื่อไทยขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวสงขลา และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่าน เราจะเกาะติดสถานการณ์และผลักดันความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติครับ