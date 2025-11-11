ซินโครตรอนต้อนรับคณะวิจัยอินโดนีเซียหารือการสร้างเครื่องเร่งอนุภาค

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ต้อนรับคณะจาก National Research and Innovation Agency of The Republic of Indonesia (BRIN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Iman Hidayat, Deputy for Research and Innovation Infrastructure และคณะ โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
คณะนักวิทยาศาสตร์จากอินโดนีเซียได้มาเยือนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคและแสงซินโครตรอน โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบลำเลียงแสง การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและการวิจัยวัสดุขั้นสูง ทั้งนี้ได้มีการหารือการพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้าน ได้แก่
- การออกแบบเครื่องเร่งอนุภาค
- การเดินเครื่องและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
- การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
ร่วมถึงความร่วมมือในการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคระหว่างสถาบันฯ กับ BRIN ด้วย