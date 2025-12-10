ซินโครตรอนจัดการอบรม Short Course on Synchrotron Radiation ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานของนักวิจัย สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรม Short Course on Synchrotron Radiation สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.ฉ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยนักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค นักวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดแสงสยาม 1 การผลิตแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียงแสงและเทคนิคการทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอน รวมถึงเทคนิคและวิศวกรรมขั้นสูง ที่ประยุกต์ใช้ในการผลิตกราฟีน เครื่องผลิตออกซิเจนด้านการแพทย์ และเทคโนโลยี microfluidic
นักเรียนยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของพี่ๆ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเก๋า รุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ศึกษาดูงานที่เซิร์นของรุ่นพี่ที่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเมื่อปีที่ผ่านมา รวมถึงได้ประสบการณ์ตรงในการเข้าไปสัมผัสเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและระบบลำเลียงแสงภายใน “ห้องปฏิบัติการแสงสยาม” งานนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ หลายคนสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซินโครตรอนเพิ่มขึ้น
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สืบทอดจาก "ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่สามารถผลิตแสงที่มีระดับพลังงานราว 1,200 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (GeV) และเป็นสถาบันที่วิจัยและผลิตแสงซินโครตรอนได้หนึ่งในสองแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดจากประเทศสิงคโปร์