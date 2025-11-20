ซินโครตรอนดึงผู้วิจัยยาปฏิชีวนะจากใบกระทุ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง สู่การต่อยอดสมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวง อว. จัดการอบรมเชิงลึกเรื่อง “ซินโครตรอนเพื่อการวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์ โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมกว่า 110 คน สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในการขับเคลื่อนงานวิจัยสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการบรรยายพิเศษจาก ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ผู้ศึกษาค้นพบ “โรโดไมรโทน” สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อดื้อยาจาก "ใบกระทุ" (วงศ์ชมพู่) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบ ยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพสูง ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในระดับโลก
ดร.ศุภยางค์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ตั้งแต่การวิจัยพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสาร การพัฒนาต้นแบบ ไปจนถึงการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมยกตัวอย่างความสำเร็จจริงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นเส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ยังได้บรรยายองค์ความรู้ในหลากหลายประเด็นสำคัญ อาทิ กลุ่มสารสำคัญในสมุนไพร, การใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยเห็ดเป็นยา, เทคนิค FTIR Microspectroscopy เพื่อการวิเคราะห์สมุนไพรและการแพทย์, เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพร, กระบวนการ Encapsulation, การทดสอบความเป็นพิษระดับเซลล์ และ HRLC-MSMS เพื่องานวิจัยทางสมุนไพร
ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการแสงสยาม และหน่วยปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างใกล้ชิด เสริมความเข้าใจถึงบทบาทของซินโครตรอนในการผลักดันงานวิจัยสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร