วว. จับมือ บ.ไทยฮอนด้าฯ เปิดตัวโครงการบริการวิจัย “ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กดูดซับ CO2 และยกระดับคุณภาพอากาศพื้นที่สูบบุหรี่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) ภายใต้ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เปิดตัว โครงการบริการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็ก (Microalgal Photobioreactor) เพื่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่สูบบุหรี่ ณ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด สำนักงานใหญ่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ ดร.โสภณ สิริศรัทธา ผู้อำนวยการ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. และ ดร.ณัฐพล วชิรโรจน์ นักวิจัย ศคช. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูดซับ CO2 ด้วยเทคโนโลยีสาหร่ายขนาดเล็ก โดยมี นายศราวุธ รุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารจัดไปทั่วไป บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
โครงการบริการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบปฏิกรณ์ชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัดของโรงงาน วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณของระบบในการลดปริมาณ CO2 ในอากาศบริเวณพื้นที่สูบบุหรี่ ณ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จำนวน 3 จุด ควบคู่กับการสร้างต้นแบบที่ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพและคุณภาพอากาศ ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้และการนำไปใช้ประโยชน์ของสิทธิบัตรการผลิตสาหร่ายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
การดำเนินโครงการนี้นับเป็นต้นแบบความร่วมมือด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยกระดับคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต