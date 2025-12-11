“ส.นวัตกรรมฯ” ผนึก “มรภ.ธนบุรี” มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

“รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย “สกุล อริยโชติมา” นายกสมาคมนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนและงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ พร้อมย้ำว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านพื้นที่และบุคลากรในการต่อยอดการร่วมมือในเชิงลึกกับสมาคมฯ
ด้าน สกุล อริยโชติมา นายกสมาคมนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคที่มาตรฐานด้านคาร์บอนและสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในครั้งนี้ จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้ นวัตกรรม และระบบสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กฎระเบียบใหม่ของโลก
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการบังคับใช้มาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนระดับสากล เช่น CBAM, Carbon Tax และ ETS ตลอดจนการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน (Testing & Certification) ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) พื้นที่ Smart Campus รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ พลังงานสะอาด คาร์บอนฟุตพรินต์ ดิจิทัลนวัตกรรม และระบบความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และจะนำไปสู่การดำเนินโครงการร่วมกันในหลากหลายด้าน ทั้งงานวิจัยเชิงประยุกต์ การพัฒนามาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ การทดสอบเทคโนโลยี UAV การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ และการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งต่อภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และสังคมโดยรวมในอนาคตอันใกล้