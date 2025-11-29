MEA ผนึก IEEE PES เปิดฉาก "IEEE PES GTD Asia 2025" โชว์ศักยภาพนวัตกรรมพลังงานระดับโลก

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society (IEEE PES) เป็นผู้แทน MEA เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ "IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2025" ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และพลังงานหมุนเวียน มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Carbon Neutrality พร้อมแสดงศักยภาพ MEA สู่การเป็นผู้นำด้าน Sustainable Energy Utility ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร
ภายในบูทนิทรรศการของ MEA ได้จัดแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับ 'Smart Energy Solutions' ที่ MEA พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตเมืองมหานคร อาทิ ระบบบริหารจัดการ Smart Meter นวัตกรรมเสาไฟฟ้า Stable Pole ป้องกันเสาไฟฟ้าล้มต่อเนื่อง นวัตกรรมควบคุมหัวชาร์จ MEA PLUG ME EV และนวัตกรรมบริการ Charge Sure by MEA ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานเมืองใหญ่สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
MEA ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงาน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับอนาคตพลังงานเมืองอัจฉริยะ สัมผัสใกล้ชิดกับนวัตกรรมล่าสุด และพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญภายในงาน ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร