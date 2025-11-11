กสิกรไทยโชว์ไฝผลประเมิน MSCI ESG Rating ระดับสูงสุด “AAA”

นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)(KBANK) เปิดเผยว่า ในปี 2568 ธนาคารได้รับผลการประเมินจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับโลก โดยได้ MSCI ESG Rating ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก MSCI ESG Research ตอกย้ำการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับสากล
MSCI ESG Ratings เป็นการจัดอันดับด้านความยั่งยืนที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัดความสามารถขององค์กรในการรับมือกับความเสี่ยงและการสร้างโอกาสด้านความยั่งยืนที่มีผลต่อการเงินของบริษัท โดยมีแนวทางการจัดอันดับที่ลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้สามารถประเมินได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจต่างๆ และสะท้อนภาพการจัดการด้านความยั่งยืนได้อย่างชัดเจน โดยผลการประเมินจะมีตั้งแต่ระดับ CCC (Laggards) จนถึง ระดับ AAA (Leader)
ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยมีการดำเนินงานที่โดดเด่นในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านกระบวนการประเมิน จัดการ และติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและโอกาสด้านความยั่งยืน โดยครอบคลุมการดำเนินงานทั้งของธนาคาร คู่ค้า และลูกค้า อาทิ การประเมินฉากทัศน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อธนาคารเพื่อวางแผนการจัดการที่เหมาะสม การประเมินสิทธิมนุษยชนแบบรอบด้าน การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG สำหรับการให้สินเชื่อผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นไป และ Project Finance ครบ 100% นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลและปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยทางไซเบอร์ การสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่ลูกค้าเพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ การเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในด้านการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานที่ธนาคารให้ความสำคัญมาโดยตลอดนั้น ยังมีเป้าหมายการให้สินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 4-5 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 และการสนับสนุนลูกค้าโดยการให้ความรู้และเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ตามที่ประกาศความมุ่งมั่นไว้