SSP รับเข็มสัญลักษณ์ SDG งาน CSCAP

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรผ่านโครงการ SSA – Sustainability Services & Supply Chains Alliance โดยนายชนุตร์ สิหนาทกถากุล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับเข็มสัญลักษณ์ SDG (Sustainable Development Goals) ในฐานะพันธมิตร Sustainism (stnsm.org) จาก นายพรพจน์ เชาว์วิรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเชิงรุก O2OESG ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม บนเวทีงาน CSCAP (Climate & Sustainability Capital Forum) ซึ่งการได้เกียรติรับมอบเข็มสัญลักษณ์ SDG ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและนโยบายของ SSP ในการยกระดับและการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ Sustainism (stnsm.org) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับสากล ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคีองค์การสหประชาชาติ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้