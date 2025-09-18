xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. เศรษฐกิจ-ธุรกิจ 
  3. การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม 

การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

x

ปักหมุดเส้นแรกสมุทรปราการ MEA ร่วมพันธมิตรลุย ถ.เทพารักษ์ ไร้เสาสาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงาน “ถนนสวยไร้เสาสาย @เทพารักษ์“ พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ กรมทางหลวง และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนเทพารักษ์ ณ D Village สถานีรถไฟฟ้าศรีเทพา จ.สมุทรปราการ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ 10 ด้านของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โครงการดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับโครงการที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนเทพารักษ์ ระยะทาง 6.6 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2568 นับเป็นถนนสายแรกในจังหวัดสมุทรปราการที่ MEA ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าจากสายอากาศมาเป็นสายใต้ดินแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการรื้อถอนเสาสายตั้งแต่วันนี้ รวมจำนวน 522 ต้น แบ่งเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 106 ต้น แรงกลาง 276 ต้น และแรงสูง 140 ต้น เพื่อรองรับเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ทั้งความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม


จังหวัดสมุทรปราการถือเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิต อุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และปลอดภัย

สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากถนนเทพารักษ์แล้ว MEA ยังดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ถึงซอยเทศบาลบางปู 77 บริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปู รวมถึงบนถนนศรีนครินทร์ โดยมีแผนแล้วเสร็จภายในปี 2570

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีแผนดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวมระยะทาง 313.5 กิโลเมตร ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2572 ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 88.8 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 224.7 กิโลเมตร สำหรับปี 2568 มีเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 26.9 กิโลเมตร ส่งผลให้มีระยะทางสะสมรวม 115.7 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ย่านธุรกิจ และชุมชน โดยเฉพาะแนวถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางให้บริการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ได้แก่ สายสีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีน้ำเงิน สีส้ม และสีม่วง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะเดียวกันยังมีแผนดำเนินการต่อเนื่องในอนาคตสำหรับแนวรถไฟฟ้าสายสีทองและสีน้ำตาล เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน


นอกจากนี้ MEA ยังได้นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนมาใช้ประโยชน์ต่อในโครงการ MEA’s Model เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จ.สมุทรปราการ และชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน การดำเนินงานนี้ช่วยเพิ่มการสะสมของตะกอนหลังแนวป้องกัน ส่งผลให้ต้นไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกาง และพรรณไม้น้ำต่าง ๆ เติบโตหนาแน่นขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและนกหลากหลายชนิด

ทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินประสบความสำเร็จ MEA ได้ร่วมวางแผนกับจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้างและจำกัดผลกระทบด้านการจราจร โดยเน้นการดำเนินงานในช่วงวันหยุด พร้อมยึดมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับ NT และสำนักงาน กสทช. ในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารดำเนินการควบคู่กัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคม ตลอดจนยกระดับทัศนียภาพเมืองให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของจังหวัดสมุทรปราการ


ปักหมุดเส้นแรกสมุทรปราการ MEA ร่วมพันธมิตรลุย ถ.เทพารักษ์ ไร้เสาสาย
ปักหมุดเส้นแรกสมุทรปราการ MEA ร่วมพันธมิตรลุย ถ.เทพารักษ์ ไร้เสาสาย
ปักหมุดเส้นแรกสมุทรปราการ MEA ร่วมพันธมิตรลุย ถ.เทพารักษ์ ไร้เสาสาย
ปักหมุดเส้นแรกสมุทรปราการ MEA ร่วมพันธมิตรลุย ถ.เทพารักษ์ ไร้เสาสาย
กำลังโหลดความคิดเห็น