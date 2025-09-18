ปักหมุดเส้นแรกสมุทรปราการ MEA ร่วมพันธมิตรลุย ถ.เทพารักษ์ ไร้เสาสาย

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงาน “ถนนสวยไร้เสาสาย @เทพารักษ์“ พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางเมือง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ กรมทางหลวง และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนเทพารักษ์ ณ D Village สถานีรถไฟฟ้าศรีเทพา จ.สมุทรปราการ
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ 10 ด้านของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โครงการดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
สำหรับโครงการที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนเทพารักษ์ ระยะทาง 6.6 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2568 นับเป็นถนนสายแรกในจังหวัดสมุทรปราการที่ MEA ได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าจากสายอากาศมาเป็นสายใต้ดินแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการรื้อถอนเสาสายตั้งแต่วันนี้ รวมจำนวน 522 ต้น แบ่งเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 106 ต้น แรงกลาง 276 ต้น และแรงสูง 140 ต้น เพื่อรองรับเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ทั้งความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม
จังหวัดสมุทรปราการถือเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิต อุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และปลอดภัย
สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากถนนเทพารักษ์แล้ว MEA ยังดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ถึงซอยเทศบาลบางปู 77 บริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปู รวมถึงบนถนนศรีนครินทร์ โดยมีแผนแล้วเสร็จภายในปี 2570
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีแผนดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรวมระยะทาง 313.5 กิโลเมตร ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2572 ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 88.8 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 224.7 กิโลเมตร สำหรับปี 2568 มีเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 26.9 กิโลเมตร ส่งผลให้มีระยะทางสะสมรวม 115.7 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ย่านธุรกิจ และชุมชน โดยเฉพาะแนวถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางให้บริการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ได้แก่ สายสีเหลือง สีเขียว สีชมพู สีน้ำเงิน สีส้ม และสีม่วง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะเดียวกันยังมีแผนดำเนินการต่อเนื่องในอนาคตสำหรับแนวรถไฟฟ้าสายสีทองและสีน้ำตาล เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
นอกจากนี้ MEA ยังได้นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนมาใช้ประโยชน์ต่อในโครงการ MEA’s Model เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จ.สมุทรปราการ และชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน การดำเนินงานนี้ช่วยเพิ่มการสะสมของตะกอนหลังแนวป้องกัน ส่งผลให้ต้นไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกาง และพรรณไม้น้ำต่าง ๆ เติบโตหนาแน่นขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและนกหลากหลายชนิด
ทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินประสบความสำเร็จ MEA ได้ร่วมวางแผนกับจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้างและจำกัดผลกระทบด้านการจราจร โดยเน้นการดำเนินงานในช่วงวันหยุด พร้อมยึดมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับ NT และสำนักงาน กสทช. ในการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยร่วมกับผู้ประกอบการสายสื่อสารดำเนินการควบคู่กัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคม ตลอดจนยกระดับทัศนียภาพเมืองให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยของจังหวัดสมุทรปราการ