‘พีระพันธุ์’ เปิดโครงการ ‘รักษ์คลองภาษีเจริญ’ ล่องเรือเก็บขยะปลุกจิตสำนึกชุมชน

‘พีระพันธุ์’ เปิดโครงการจิตอาสา ‘รักษ์คลองภาษีเจริญ’ ล่องเรือเก็บขยะ ปลุกจิตสำนึกชุมชน รับฟังชาวบ้านต้องการ ‘โซลาร์เสรี’
วันนี้ (10 ตุลาคม 2568) เวลา 09.00 น. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ดูแลรักษ์คลองภาษีเจริญ ณ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ พร้อมด้วย พันเอกเฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายสยาม บางกุลธรรม รองเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ และสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แก่ นายกวิน ชาตะวนิช นายทรงยศ บุญบำรุงชัย นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนธร และนายชณทัต ปัทะมะภูวดล
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีจิตสาธารณะ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยกันปรับปรุงทัศนียภาพตลอดริมคลองภาษีเจริญ และเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลองให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองภาษีเจริญ
นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ตนเคยมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น และได้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากจิตสำนึกของประชาชนที่มีความรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง ทุกคนต่างช่วยกันรักษาความสะอาด ดูแลพื้นที่สาธารณะให้เป็นระเบียบและน่าอยู่ ถือเป็นวัฒนธรรมที่ปลูกฝังกันมาอย่างยั่งยืน การดูแลชุมชนของเราไม่ใช่หน้าที่ใครแต่เป็นหน้าที่เราที่ต้องทำความสะอาด เพราะชุมชนเปรียบเสมือนบ้านเพียงแต่อยู่ร่วมกัน ฉะนั้นกิจกรรมรักคลองภาษีเจริญที่จัดขึ้นในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพลังความร่วมมือที่งดงามของคนในชุมชน ที่พร้อมใจกันออกมาร่วมแรงร่วมใจดูแลคลองภาษีเจริญให้คงความสะอาดและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่
“ผมเชื่อว่าหากทุกชุมชนมีจิตสำนึกแบบเดียวกันนี้ บ้านเมืองของเราจะสะอาด น่าอยู่ และเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากความร่วมมือของทุกคน หากเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็สามารถสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนได้อย่างแน่นอน” นายพีระพันธุ์ กล่าว
จากนั้น นายพีระพันธุ์และคณะได้ล่องเรือเก็บขยะในคลองภาษีเจริญ และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ก่อนเดินทางไปยังสวนป่าคลองบางประทุน เพื่อร่วมกิจกรรม ‘ครีเอทีฟ กรีน มาร์เก็ต‘ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสยาม เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนและปลูกต้นมะริดซึ่งเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจ พร้อมรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ต้องการโซลาร์สำหรับภาคการเกษตร