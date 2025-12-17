อว. ผนึกกำลัง สธ. และ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ One Day Service นำ AI Chest X-Ray คัดกรองโรคปอดรวดเร็วและแม่นยำบริการประชาชน ฟรี! ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง-เท่าเทียม

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การขยายผลนวัตกรรม ตรวจปอดด้วย AI Chest X-ray เพื่อคนไทยสุขภาพดี” โดยมี นางสาวพิมพ์พร ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCLES) ศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมที่ว่าการ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรม “การขยายผลนวัตกรรม ตรวจปอดด้วย AI Chest X-Ray เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนภายใต้โครงการ One Day Service (ODS) เพื่อนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมจากห้องแล็บสู่การให้บริการจริงในพื้นที่ ช่วยดูแล ป้องกัน และรักษาโรคแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อว่า หัวใจสำคัญคือการใช้นวัตกรรม AI-assisted Chest X-Ray ในการคัดกรองโรคปอดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ และยกระดับระบบสาธารณสุขโดยรวม ควบคู่กับการให้บริการสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งกาย ใจ และการคัดกรองโรคสำคัญ สะท้อนแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
“กระทรวง อว. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และจะเดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกรายการ อาทิ การตรวจเอกซเรย์ปอดด้วยระบบ AI – CXR (Mobile AI Screening) พร้อมพบแพทย์เพื่อประเมินผลและให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต รวมถึงการแจกถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพดังกล่าวเป็นจำนวนมาก