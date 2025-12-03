WINMED ฉลอง Thermogram ทำสถิติทะลุ 3,000 กว่าเคส

วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย Thermogram นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมไร้รังสี–ไม่สัมผัส ผสาน AI เพิ่มความแม่นยำ ทำสถิติทะลุ 3,000 กว่าเคส อย่างเป็นทางการ ยกระดับมาตรฐานการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของไทยให้ล้ำสมัย ฟากซีอีโอ “นันทิยะ ดารกานนท์” ระบุ เป็นก้าวสำคัญของวงการสุขภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสรักษา พร้อมเดินหน้าขยาย Winmed Health Center ทั่วกรุงเทพฯ–ปริมณฑล มั่นใจการให้บริการจะมีผลตอบรับที่ดีเยี่ยม สนับสนุนผลงาน ผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคง
นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดงานฉลองความสำเร็จในการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเทคโนโลยี Thermogram ครบ 3,000 เคส นับเป็นนวัตกรรมที่ผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจคัดกรอง และนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดย Thermogram เป็นวิธีการตรวจที่ปลอดภัย ไม่ใช้รังสี ไม่ต้องสัมผัสร่างกาย และลดความไม่สบายตัวของผู้เข้ารับการตรวจ จึงช่วยให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการคัดกรองได้ง่ายขึ้น
WINMED มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเข้าถึงได้ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงการให้บริการผ่าน Winmed Health Center ศูนย์ตรวจสุขภาพที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย Thermogram ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ช่วยเสริมโอกาสให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากยิ่งขึ้น
Thermogram ทำงานโดยอาศัยหลักการตรวจวัดความร้อนอินฟราเรดบนพื้นผิวเต้านม โดยไม่สัมผัสร่างกาย ไม่มีการบีบอัด ไม่ต้องใช้รังสี และใช้เวลาเพียง 10 นาที เซลล์มะเร็งที่มีการเติบโตผิดปกติมักมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เนื่องจากมีการเผาผลาญและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้น ความร้อนเหล่านี้จะถูกบันทึกด้วยกล้องอินฟราเรด และนำไปวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของเทคโนโลยี Thermalyitx® ที่ผ่านการฝึกจากภาพความร้อนกว่า 300,000 โดย AI ตรวจจับ 400,000 จุดต่อภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความผิดปกติได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม โดยผลการตรวจจะได้รับการยืนยันโดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งถึงผู้รับบริการ ทำให้ Thermogram เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับการคัดกรองความเสี่ยงที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า เหมาะสำหรับผู้หญิงทุกช่วงวัยและทุกความหนาแน่นของเต้านม
ทั้งนี้ จากข้อมูลการตรวจมากกว่า 3,000 เคส พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลของ Thermogram กับวิธีการตรวจมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และยืนยันผลด้วยการตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) ค่า Sensitivity และ Specificity ของ Thermogram อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอย่างมาก สะท้อนถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ในการตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงไทยสามารถตรวจพบโรคได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยลดความสูญเสียจากมะเร็งเต้านมในระยะยาว
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมากกว่าสองแสนคนทั่วประเทศ เข้าถึงการตรวจ HPV Self-Collect Test โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้สิทธิการเบิกจ่ายของ สปสช. ผ่านโครงการคาราวานตรวจสุขภาพของ WINMED และก้าวต่อไปคือการลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ด้วยเทคโนโลยี Thermogram ที่ช่วยตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น WINMED ยังคงมุ่งมั่นผลักดันนวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มต้น ทั้งมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม รวมถึงมะเร็งชนิดอื่น ๆ ในอนาคตที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพราะ การตรวจพบเร็ว คือโอกาสรอดที่มากกว่า สำหรับผู้หญิงไทยทุกคน
ในระยะต่อไป WINMED เตรียมเดินหน้าขยายบริการ Thermogram ผ่าน “Winmed Health Center” ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนเปิดสาขาเพิ่มทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรองรับความต้องการตรวจคัดกรองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนกระแสตอบรับเชิงบวกจากประชาชน และความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีที่ผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้การคัดกรองมะเร็งเต้านมมีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่ายกว่าเดิม
เทคโนโลยี Thermogram ยังถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับผู้หญิงหลายสิบล้านคนในประเทศไทย ที่ต้องการเข้าถึงการประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านมอย่างสะดวกและทันท่วงที ช่วยลดความสูญเสีย และเพิ่มโอกาสในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดย WINMED มั่นใจว่าบริการ Thermogram จะได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่ไม่สะดวกตรวจด้วยวิธีดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตแข็งแกร่ง ควบคู่กับพันธกิจการดูแลสุขภาพคนไทย สู่เป้าหมาย “Zero Death from Cancer” ในอนาคต
พร้อมกันนี้ WINMED เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตรวจด้วยเทคโนโลยี Thermogram ที่ Winmed Health Center ศูนย์สุขภาพต้นแบบของบริษัทฯ ซึ่งออกแบบให้สะดวก เข้าถึงง่าย และมีแผนขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้หญิงไทยสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ใกล้บ้าน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ WINMED ในการผลักดันการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง