งานแรลลี่ “Let’s Beat Breast Cancer” ที่ภูเก็ต รณรงค์สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2025 องค์กรไม่แสวงหากำไร Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครือข่ายของแพทย์กว่า 17,000 คน ได้จัดกิจกรรม “Let’s Beat Breast Cancer” ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ The Farm at Tri Vananda ภายในงานตลาดชุมชนยอดนิยม “Local Roots” โดยมีการแสดงกลองและระบำไทยอย่างคึกคัก เพื่อดึงความสนใจของผู้ร่วมงาน พร้อมเผยแพร่ความรู้และแนวทางลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมแก่ผู้หญิง
ตามข้อมูลจากกรมการแพทย์ มะเร็งเต้านมยังคงเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่กว่า 20,000 รายต่อปี อัตราการเสียชีวิตจากได้รับแจ้งอยู่ที่ 12.7 ต่อประชากรแสนคน หรือมีผู้เสียชีวิต 8,266 รายในปี 2020 คิดเป็น 14.6% ของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้หญิงทั้งหมด ทั้งนี้ การตรวจพบในระยะเริ่มต้นมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มโอกาสรอดชีวิต โดยข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพระบุว่า หากตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก โอกาสรอดชีวิตสูงถึง 95%
PCRM แนะนำแนวทางการป้องกันมะเร็งเต้านม 4 ด้านหลัก ได้แก่ การรับประทานอาหารจากพืชเป็นหลัก (plant-based) เน้นผัก ผลไม้ และธัญพืชไม่ขัดสี การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที การจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ และการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยโภชนาการที่สมดุลและการดำเนินชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง แนวทางเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยและองค์กรด้านสุขภาพชั้นนำทั่วโลก ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณ Michele Wisla ผู้จัดงาน “Let’s Beat Breast Cancer” ที่จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “กลยุทธ์การป้องกันทั้ง 4 ข้อนี้มีพลังอย่างยิ่ง โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สมาคมการแพทย์อเมริกัน (American Medical Association) ได้รับรองแนวทางนี้อย่างเป็นทางการ ถือเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของข้อมูลที่เราต้องการเผยแพร่ และในปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมแรลลี่รณรงค์มะเร็งเต้านมกว่า 70 แห่งทั่วโลก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำกิจกรรมนี้กลับมาจัดที่ภูเก็ตเป็นปีที่สองติดต่อกัน”
การจัดแรลลี่ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งต่อสารสำคัญนี้สู่ประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหันมาดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม ผ่านการผสมผสานแนวทางสากลเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น แคมเปญนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่น ๆ และการเข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพที่จำเป็น เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้หญิงอย่างยั่งยืน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และติดตามกิจกรรมในอนาคตได้ที่เว็บไซต์ www.LetsBeatBreastCancer.org